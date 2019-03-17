قطبا مانشستر يسعيان لضم نجم برشلونة

أفادت تقارير صحفية، بأن فريقي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي أبدا اهتمامهما بالحصول على خدمات نجم برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن قطبي مدينة مانشستر مهتمان بالتعاقد مع الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع البلوغرانا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة برشلونة مستعدة للتخلي عن خدمات الفرنسي، والاستماع إلى العروض التي ستصل إليه في الصيف.

وتابعت "برشلونة يمكنه التخلي عن أومتيتي لتوفير الأموال لحسم صفقة ماتياس دي ليخت مدافع أياكس، ليكون شراكة جديدة مع مواطنه وصديقه فرينكي دي يونغ الذي سينضم للبارسا في الصيف".

يُذكر أن أومتيتي عانى هذا الموسم من عدة إصابات في الركبة، ورغم ذلك تم استدعاؤه لمنتخب بلاده في معسكر شهر آذار/مارس الجاري على حساب زميله في البارسا كليمونت لينجليت.