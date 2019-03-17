ليفربول يتخطى عقبة فولهام ويعتلي الصدارة مؤقتا

تخطى فريق ليفربول عقبة فولهام بشق الأنفس بعد الفوز عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدفا ليفربول كل من اللاعبين ساديو ماني وجيمس ميلنر، وفي المقابل أحرز هدف فولهام الوحيد اللاعب ريان بابل.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 76 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد فولهام عند 17 نقطة وهو يحتل المركز التاسع عشر.

مجريات المباراة:

فشل صلاح في استغلال تمريرة رأسية للخلف من تشامبرز مدافع فولهام بالدقيقة الخامسة، وجاءت أول تسديدة في اللقاء عن طريق ساري الذي أطلق كرة قوية علت عارضة ليفربول في الدقيقة التاسعة.

اخترق روبرتسون من الناحية اليسرى بعدما راوغ فوسو-منساه لكن تمريرته العرضية المنخفضة استقرت في أحضان الحارس سيرجيو ريكو.

وظل ليفربول مسيطرا على المجريات دون تسديدة كرة واحدة على المرمى، حتى الدقيقة 26، عندما مرر فيرمينو كرة نموذجية أمام المرمى إلى ماني الذي سددها بأناقة في الشباك معلنا تقدم ليفربول بهدف نظيف.

وتعامل الحارس ريكو مع عرضية خطيرة من روبرتسون المنطلق من الناحية اليسرى في الدقيقة 25، وبقيت الكرة متناقلة في وسط الملعب دون وجود أي فرص للفريقين فيما تبقى من الشوط الأول.

وتصرف الحارس ريكو بشكل جيد لإبعاد الكرة من على رأس فان ديك في الدقيقة 56، وألغى الحكم هدفا لفولهام في الدقيقة 64 بسب تسلل صاحبه زامبو أنجويسا.

ودخل رايان سيسيجنون مكان سيري في تشكيلة فولهام، الذي أهدر فرصة سانحة للتسجيل في الدقيقة 68، بعدما سيطر الحارس البرازيلي أليسون بيكر على محاولة زامبو أنجويسا.

ودخل جيمس ميلنر وديفوك أوريجي إلى تشكيلة ليفربول مكان فيرمينو ولالانا، لكن فولهام تمكن من معادلة النتيجة في الدقيقة 74، بعدما استغل بابل كرة عائدة للخلف من فان ديك، ليتخلص من الحارس أليسون ويضع الكرة في الشباك دون أن يحتفل احتراما لجمهور فريقه السابق.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للفريق الضيف بعد مسك واضح لماني من قبل الحارس ريكو، فتصدى ميلنر لتنفيذ الركلة بنجاح في الدقيقة 81.

ثم أضاع ليفربول فرصتين في الدقائق الأخيرة، الأولى عندما ابتعدت تسديدة فينالدوم قليلا من بعد 20 يارده عن القائم القريب في الدقيقة 85، والثانية عندما مرر ماني كرة إلى صلاح شبه المنفرد، لكن كرة النجم المصري سيطر عليها ريكو في الدقيقة 87، ليخرج صلاح من الملعب في الوقت بدل الضائع ويدخل مكانه دانييل ستوريدج.