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مدرب مانشستر يونايتد يبرر سبب الخروج من الكأس!

تاريخ النشر: 17/03/2019 - 09:32

مدرب مانشستر يونايتد يبرر سبب الخروج من الكأس!
المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير (أ ب)
عرب ٤٨

أعرب مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أولي جونار سولسكاير، عن إحباطه بعد إقصاء فريقه من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد وولفرهامبتون بعد الخسارة بالنتيجة 1-2.

وذكر سولسكاير في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بدأنا المباراة ببطء، استحوذنا على الكرة، لكن ذلك لم يكن كافيًا، لهذا نشعر بالإحباط".

وأضاف سولسكاير "لم نمتلك القدرة على حسم الفرص، سيطرنا بشكل جيد لكن الخصم نجح في إيقافنا".

وتابع "بعض اللاعبين الدوليين سيذهبون لفترة التوقف مع منتخبات بلادهم، وسيحاولون الاستمتاع ثم بعد ذلك يجب علينا أن نعود بقوة".

وأردف سولسكاير "لدينا مسيرة رائعة، لكننا خسرنا في آخر مباراتين بكافة البطولات، لم نتمكن من هز الشباك أمام آرسنال، وبالأمس كان الأداء ضعيفًا".

وختم المدرب النرويجي حديثه بقوله "أنا هنا لنهاية الموسم الجاري، أمامنا بعض المباريات المهمة بالبريمييرليغ ودوري أبطال أوروبا".

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#أولي جونار سولسكاير
#مانشستر يونايتد
#وولفرهامبتون
#كأس الاتحاد الإنجليزي

من عرب 48

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