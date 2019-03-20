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مدرب ليفربول يوجه نصيحة لمحمد صلاح

تاريخ النشر: 20/03/2019 - 14:23

مدرب ليفربول يوجه نصيحة لمحمد صلاح
صلاح وكلوب (أ ب)
عرب ٤٨

أشاد مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، بالفترة التي يمر بها نجم فريقه السنغالي، ساديو ماني، كما تطرق إلى تراجع المعدل التهديفي للاعبه المصري محمد صلاح.

وذكر كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول "استمر ماني فقط في القيام بعمله خلال كل فرصة تتاح أمامه، كما أنه استفاد من وقوف الحظ إلى جواره".

وأضاف المدرب الألماني "نفس الحظ سيقف بجوار محمد صلاح مرة أخرى رفقة ليفربول".

وحول مسيرة ماني الرائعة وتسجيله 11 هدفًا في 11 مباراة، علق كلوب "إنه حقًا يعيش لحظات رائعة، الكرة تصل إليه في المكان المناسب لزيارة الشباك، وهذه هي الساحرة المستديرة".

وتابع "ماني كان يواصل العمل والمثابرة، عندما كانت لا تصل إليه الكرة في المكان المناسب للتسجيل، وهذا ما أنصح به صلاح الآن، حتى يعود له التوفيق مرة أخرى".

وواصل "صلاح الآن غير محظوظ، إلا أنه في حالة جيدة، لكن في المقابل، ماني يعيش لحظات مثالية".

وأكمل "صلاح الآن يقدم مستوى أقل من ماني بقليل، لكنه كان قريبًا من التسجيل أمام فولهام، عبر العرضية التي نفذها فيرمينو، لكن الكرة لم تصل إليه وأهدرها فينالدوم. أنا متأكد من ذلك".

وأتم "أعلم هذه اللحظات جيدًا. كنت مهاجمًا ومررت بهذه المواقف والفرص التي يهدرها لاعبون آخرون".

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#محمد صلاح
#ليفربول
#ساديو ماني
#يورغن كلوب

من عرب 48

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