تغريم رونالدو بسبب الاحتفال ضد أتلتيكو مدريد



نجا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من إيقاف كان سيكلف فريقه الإيطالي يوفنتوس غاليا، بعدما اكتفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتدفيعه غرامة بمبلغ 20 ألف يورو فقط لـ"سلوك غير لائق"، وذلك بسبب طريقة احتفاله بعد تسجيل "هاتريك" ضد أتلتيكو مدريد الإسباني، قاد به فريقه إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

وفتح الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين الماضي، إجراء تأديبيا بحق النجم البرتغالي، ثم اجتمعت لجنة الانضباط، اليوم الخميس، لتقرر الاكتفاء بالغرامة المالية، على غرار ما فعلت مع المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو دييغو سيميوني بعد مباراة الذهاب بين الفريقين حين فاز الفريق الإسباني على ارضه 2-صفر قبل أن يخسر إيابا بثلاثية نظيفة سجلها رونالدو.

وقام لاعب ريال مدريد السابق، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، بالاحتفال بهدفه الثالث بطريقة مماثلة لتلك التي لجأ إليها سيميوني في مباراة الذهاب، بوضع يديه حول عضوه التناسلي والصياح بطريقة هستيرية.

وبعد الاكتفاء بغرامة العشرين ألف يورو، تنفس يوفنتوس الصعداء وسيكون بامكانه الاعتماد على اللاعب المنضم إليه الصيف الماضي بهدف محاولة قيادته إلى لقبه الأول في دوري الأبطال منذ 1996 حين توج على حساب أياكس أمستردام الهولندي، خصمه المقبل في الدور ربع النهائي (10 نيسان/أبريل المقبل في هولندا و16 منه في تورينو).