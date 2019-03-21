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مدرب منتخب العراق: بعض اللاعبين يحملون عادات غريبة عن عالم الكرة

تاريخ النشر: 21/03/2019 - 10:53

مدرب منتخب العراق: بعض اللاعبين يحملون عادات غريبة عن عالم الكرة
اعبو المنتخب العراقي (أرشيفية)
عرب ٤٨

قال مدرب منتخب العراق لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، إنه سيجلس مع لاعبيه بعد انتهاء بطولة الصداقة الدولية الثانية، للحديث معهم بشأن بعض الأمور التي تهم طريقة اللعب وتفكيرهم مع أنديتهم.

وحقق المنتخب العراقي لكرة القدم الفوز على المنتخب السوري أمس، الأربعاء، بهدفٍ سجله اللاعب جستن ميرام، في افتتاح بطولة الصداقة الدولية الثانية في البصرة، جنوبي العراق.

وقال مدرب منتخب العراق، ستريشكو كاتانيتش، في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: "لقد حققنا فوزا معنويا، كان مستحقا بعد الأداء الجيد للاعبين أمام منتخب سورية، والأجواء في البصرة كانت جميلة ورائعة بالحضور الجماهيري الكبير".

وأضاف أنه "ستكون لنا جلسة خاصة مع اللاعبين بعد انتهاء بطولة الصداقة، وسأطلب من اللاعبين ما يجب فعله أثناء اللعب مع النادي، حتى شهر حزيران المقبل وسوف أتابعهم جيدا".

كما بيّن أنه "يفترض أن يكون اللاعب مثقفا، وأن يعرف ماذا يفعل، لكن المشكلة أن بعض اللاعبين عندما يعودون إلى أنديتهم، يأتون للمنتخب ببعض العادات غير الجيدة في عالم كرة القدم، ويجب أن نتخلص من اللعب الطويل والاحتفاظ بالكرة، وسأتكلم مع اللاعبين بهذا الخصوص".

وختم المدرب بالقول: "لدينا لاعبون جيدون، والبطولة فرصة جيدة للتعرف إلى بعض الوجوه الجديدة. ضرغام إسماعيل أثبت قدراته الفنية في الشوط الثاني من خلال صناعة اللاعب، ونجح في صناعة هدف المباراة، هو لاعب بمواصفات عالية".

 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#منتخب العراق
#كرة القدم
#المنتخب السوري
#بطولة الصداقة الدولية

من عرب 48

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