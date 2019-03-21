ميسي يشارك بالمباراة الودية بين المغرب والأرجنتين

عرب ٤٨ / أ ف ب

أنضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لمنتخب بلاده، أثناء استعداداته لمباراتين وديتين ضد كل من فنزويلا والمغرب يومي 22 و26 مارس/آذار، وهو أول ظهور له مع منتخب التانغو منذ إقصائه من كأس العالم 2018.

من جانبه بدأ المنتخب المغربي معسكرا تدريبيا، هذا الأسبوع، في الرباط بإشراف مدربه هيرفي رينار، ولكن بغياب نجمه حكيم زياش المصاب.

وصل نجم نادي برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، يوم الإثنين، إلى مدريد للالتحاق ببعثة منتخب بلاده، والتي تستعد لخوض مباراتين وديتين هذا الشهر ضد فنزويلا والمغرب، ستشهدان عودته لصفوف منتخب التانغو للمرة الأولى منذ مونديال 2018.

وغداة تسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى ريال بيتيس (4-1) في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني، انضم أفضل لاعب في العالم خمس مرات إلى زملائه في المنتخب، بحسب صور نشرت عبر حساب الأخير على "تويتر"، تحضيرا لخوض تمرين مشترك في مركز تدريب ريال مدريد.

وغاب نجم الفريق الكاتالوني عن المنتخب منذ الخروج أمام فرنسا في الدور ثمن النهائي لكأس العالم في روسيا، وسيعود لتشكيلة تستعد لخوض مباراتين وديتين ضد فنزويلا في 22 مارس/آذار على ملعب واندا متروبوليتانو التابع لأتلتيكو مدريد، وضد المغرب في 26 منه في طنجة.

وتأتي المباراتان ضمن تحضيرات المنتخب الأرجنتيني للمشاركة في بطولة كوبا أميركا الأميركية الجنوبية، والتي تستضيفها البرازيل بين 14 يونيو/حزيران والسابع من يوليو/تموز.

من جانبه دخل المنتخب المغربي معسكرا تدريبيا في الرباط استعدادا للقائهم بملاوي في 22 مارس/آذار، ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية، واللقاء الودي المرتقب بالمنتخب الأرجنتيني.

وسيتغيب عن أسود الأطلس في هذين اللقاءين حكيم زياش الذي تعرض لإصابة في مباراة فريقه أجاكس أمستردام، يوم السبت، مع ألكمار ضمن الدوري الهولندي.