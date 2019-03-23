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برشلونة يجهز خطة مُحكمة لخطف غريزمان

تاريخ النشر: 23/03/2019 - 14:00

برشلونة يجهز خطة مُحكمة لخطف غريزمان
النجم الفرنسي أنطوان غريزمان (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة الإسباني يجهز خطة محكمة من أجل التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، أنطوان غريزمان، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأبدت فرق عديدة رغبتها في الظفر بخدمات غريزمان الذي يعتبر من أفضل المهاجمين في عالم كرة القدم حاليا، ويأتي برشلونة على رأس قائمة الفرق المهتمة بخدمات صاحب القدم اليسرى الساحرة.

ويبدو أن النادي الكاتالوني قد وجد طريقة معينة للوصول إلى هدفه، فقد ذكر موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي أن نجم برشلونة فيليب كوتينيو سيكون هو مفتاح الحصول على خدمات نجم أتلتيكو مدريد.

وأوضح المصدر أن برشلونة، لم يعد متمسكا بخدمات النجم البرازيلي كوتينيو، إذ يريد النادي الكاتالوني بيع لاعبه بمبلغ 100 مليون يورو.

وأضاف أن "البلوغرانا" سيستفيد من هذا المبلغ الكبير من أجل إقناع إدارة أتلتيكو مدريد بالسماح لغريزمان بالانتقال إلى برشلونة.

ونوه نفس المصدر إلى أن مدرب البارسا، إرنستو فالفيردي، لن يجد صعوبة كبيرة في دمج غريزمان في كتيبة الفريق، إذ يعرف الدولي الفرنسي أجواء الدوري الإسباني جيدا، فضلاً عن مواجهته لبرشلونة في أكثر من مرة.

ويرتبط أنطوان غريزمان (28 عاما) بعقد مع أتلتيكو مدريد يمتد حتى صيف 2023، بيد أن خروج "الروخيبلانكوس" من دوري أبطال أوروبا على يد يوفنتوس، قد يدفع النجم الفرنسي إلى تغيير وجهته الكروية والانتقال إلى برشلونة، الذي كان قريبا للغاية من ضم اللاعب صيف السنة الماضية.

وفي المقابل، يعيش فيليب كوتينيو (26 عاما) فترة صعبة في برشلونة، فقد لازم الدولي البرازيلي دكة البدلاء في أكثر من مرة، بالإضافة إلى تعرضه إلى الإصابة، التي أبعدته عن المستطيل الأخضر فترة طويلة.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#برشلونة
#أنطوان غريزمان
#فيليب كوتينيو
#أتلتيكو مدريد

من عرب 48

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