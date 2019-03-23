تصفيات يورو 2020: بطل العالم يسحق مولدوفا برباعية مقابل هدف

افتتح منتخب فرنسا مشواره في تصفيات يورو 2020 بالفوز على منتخب مولدوفا برباعية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الأول من المجموعة الثامنة بدور المجموعات.

وأحرز رباعية منتخب الديوك كل من اللاعبين أنطوان غريزمان، رافاييل فاران، أوليفيه جيرو وكيليان مبابي، وفي المقابل سجل هدف منتخب مولدوفا الوحيد اللاعب فلاديمير أميروس.

وبهذا الفوز حصد المنتخب الفرنسي النقاط الكاملة في مستهل مشواره بتصفيات يورو 2020.

مجريات المباراة:

لم يصمد صاحب الضيافة سوى 24 دقيقة، حينما مرر بول بوغبا كرة رائعة إلى غريزمان، الذي سدد مباشرةً في شباك الحارس أليكسي كوسيليف.

وبعد 3 دقائق، لعب غريزمان ركلة ركنية ارتقى لها فاران، ليضعها برأسه في المرمى، مسجلًا الهدف الثاني.

كما صنع نجم أتلتيكو مدريد عدة فرص، لبليز ماتويدي وكيليان مبابي، لكنها أخطأت الشباك.

وقتل الديوك المباراة تماما لصالحهم، بهدف ثالث بعد تمريرة من ماتويدي، من الجهة اليسرى، قابلها جيرو مباشرةً في المرمى، مستغلا ضعف الرقابة الدفاعية.

أما هوغو لوريس، حارس منتخب فرنسا، فاكتفى بمشاهدة الشوط الأول، ولم يتعرض لأي خطورة، في ظل تكتل المنافس أمام مرماه.

وفشل مدرب مولدوفا، ألكسندرو سبيردون، في استغلال أسلحته الهجومية، نيكوليسكو وأنتونيتش وكوكيتش وجينساري.

ولم تختلف أحداث الشوط الثاني كثيرا، وسط سيطرة تامة للديوك واستسلام لأصحاب الأرض، في ظل الفوارق الفنية والبدنية الكبيرة.

ولعب الفرنسيون بأعصاب هادئة، إلا أنهم هددوا المرمى بثلاث محاولات، لبوغبا وكيليان مبابي، تصدى لها حارس مولدوفا بصعوبة بالغة.

ومع مرور الوقت، بدأ ديشامب في إراحة لاعبيه، بتبديلين دفعة واحدة، عبر إشراك فلوران توفان وتوماس ليمار، مكان ماتويدي وغريزمان، ثم دخل نبيل فقير مكان جيرو.

وتحول مبابي إلى مركز رأس الحربة الصريح، بعد استبدال جيرو، واقتنص فرصة بعد ضغط ليمار على لاعب مولدوفا، لينفرد ويسدد بسهولة في الشباك، بالدقيقة 87.

ووسط استرخاء تام لمنتخب فرنسا، ارتقى دامسكان لكرة عرضية من الجهة اليمنى برأسه، إلا أن القائم الأيسر تصدى للمحاولة، لتصل إلى أمبروس الذي تابعها بقدمه في الشباك، مسجلا الهدف الشرفي لمولدوفا، وسط فرحة كبيرة للجماهير بهز شباك أبطال العالم، لتنتهي المباراة بفوز فرنسا (4-1).