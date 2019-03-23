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ميسي يتعرض للإصابة ويغيب عن مواجهة المغرب

تاريخ النشر: 23/03/2019 - 09:14

ميسي يتعرض للإصابة ويغيب عن مواجهة المغرب
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تعرض للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده الودية أمام منتخب فنزويلا، الليلة الماضية.

وشارك ميسي في المباراة بأكملها، والتي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو، وانتهت بخسارة راقصي التانغو بنتيجة 1-3.

وأعلن الحساب الرسمي لمنتخب الأرجنتين، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن آلام ميسي على مستوى العانة، تفاقمت في مباراة الأمس.

وأشار حساب راقصي التانغو إلى أن غونزالو مارتينيز، تعرض هو الآخر لإصابة عضلية في الفخذ الأيسر.

وأكد الحساب الرسمي غياب اللاعبين عن مباراة الأرجنتين المقبلة أمام المغرب، والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، على ملعب طنجة.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#ليونيل ميسي
#منتخب الأرجنتين
#منتخب فنزويلا
#منتخب المغرب

من عرب 48

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