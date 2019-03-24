تصفيات يورو 2020: إسبانيا تتخطى النرويج بهدفين لهدف

تخطى منتخب إسبانيا نظيره منتخب النرويج بهدفين مقابل هدف للأخير، ضمن مباريات السادسة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وأحرز هدفا المنتخب الإسباني كل من اللاعبين رودريغو وسيرجيو راموس، وفي المقابل سجل هدف المنتخب النرويجي اللاعب جوشوا كينغ.

وبهذا الفوز حصد المنتخب الإسباني النقاط الكاملة في بداية مشواره بتصفيات يورو 2020.

مجريات المباراة:

شهد الشوط الأول سيطرة إسبانية مُطلقة، وكان أول تهديد في المباراة من أصحاب الأرض، حيث انطلق أسينسيو على الجبهة اليمنى، وأرسل كرة عرضية سددها ألفارو موراتا بالرأس، لكن الحارس يارستين تصدى لها بسهولة في الدقيقة 5.

ونجح رودريغو مهاجم إسبانيا، في تسجيل الهدف الأول، في الدقيقة 16، حيث توغل جوردي ألبا في منطقة جزاء النرويج، وأرسل كرة عرضية سجلها رودريغو بيساره، في شباك الحارس يارستين.

وجاءت أولى محاولات النرويج في الدقيقة 31، حيث تقدم ماركوس هنريكسن على الجبهة اليمنى، ومرر كرة لطارق اليونسي، الذي أهدر هدف التعادل برعونة شديدة.

وحاول ألفارو موراتا مضاعفة النتيجة، لكنه أهدر 3 فرص خطيرة، خلال نصف الساعة الأول.

وتألق هيثم العصامي مدافع النرويج، في التصدي لتسديدة داني سيبايوس، من على خط المرمى، في الدقيقة 45.

وظهر تألق لاعبي المنتخب الإسباني، في اللعب بدون كرة والانتشار الجيد، واستغلال الأطراف والعمق.

لكن ظهرت عدة ثغرات في الدفاع، كاد أن يُسجل عبرها منتخب النرويج التعادل، من فرصتين خلال الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح البديل يوهانسن في الحصول على ركلة جزاء للنرويج، في الدقيقة 64، نفذها جوشوا كينغ بنجاح، حيث سدد أقصى يسار الحارس دي خيا، ليُعادل النتيجة لمنتخب بلاده.

وحاول ألفارو موراتا التقدم لإسبانيا مرة أخرى، حيث سدد كرة رأسية قوية، في الدقيقة 66، لكنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس يارستين.

وتدخل يارستين بقوة على موراتا بمنطقة الجزاء، في الدقيقة 69، ليحتسب الحكم ركلة جزاء للاروخا، نفذها القائد سيرجيو راموس ببراعة على طريقة بانينكا.

وقرر إنريكي تنشيط خط الوسط، عبر الدفع بكاناليس بدلا من داني سيبايوس، ورودريغو بدلا من داني باريخو، من أجل السيطرة بشكل أكبر على الكرة، وغلق الثغرات أمام الخصم، ومساندة خط الدفاع.

وأهدر ماركو أسينسيو فرصة تسجيل الهدف الثالث، حيث انفرد بحارس النرويج، لكنه سدد برعونة أعلى المرمى في الدقيقة 90.

وعانى لاروخا من عدم استغلال الفرص، حيث حاول لاعبو النرويج الضغط في الدقائق الأخيرة لتعديل النتيجة، لكن دون فاعلية تُذكر، لتنتهي المباراة بفوز إسبانيا (2-1).