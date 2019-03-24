زيدان يكشف سر نجاح مسيرته!

خرج المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، عن صمته بخصوص بعض التفاصيل الخاصة المتعلقة ببداية مسيرته في عالم كرة القدم التي حقق خلالها الكثير من الإنجازات والألقاب.

وذكر زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أنه "في السابق كان عليك أن تلعب جيدًا، ولم تكن الأمور سهلة، والآن حين يعلمون أن لديك موهبة تحصل على فرصة اللعب سريعا".

وأضاف "لقد واجهت بعض المشاكل في المدرسة، لأن الشيء الوحيد الذي كان يثير اهتمامي هو لعب كرة القدم، ولم ينتقدني والداي أبدًا، لكنني علمت أن موقفي لم يكن مثاليًا".

وأوضح "والداي قالا لي في أحد الأيام إنهما يعرفان أن لدي شيء ما وأن علي فعل ما أريده، وبمجرد حصولي على الإذن منهما وصلت إلى مدينة كان ورأيت اللاعبين يتدربون، قلت إنني يجب أن أكرس نفسي لهذه اللعبة".

وواصل "منذ تلك اللحظة حاربت لكي أكون الأفضل، وكنت أستريح جيدًا ولم أكن أحمق لأدخل الحانات، وكنت أشرب الكثير من الماء أثناء التمرين، وتركت كل شيء لكي أكون أفضل لاعب بالعالم".

وأتم "كان علي أن أفعل ذلك، لأجعل والداي يفخران بي".

وخلال مسيرته كلاعب توج زيزو بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 3 مرات، وحصد لقب كأس العالم وكأس أمم أوروبا مع منتخب فرنسا، ودوري الأبطال مع ريال مدريد، بجانب العديد من الألقاب الأخرى.