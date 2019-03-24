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غوارديولا يستهدف ضم هدف برشلونة

تاريخ النشر: 24/03/2019 - 18:10

غوارديولا يستهدف ضم هدف برشلونة
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (أ ب)
عرب ٤٨

أبدى مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، رغبته في الحصول على خدمات أحد أهداف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن غوارديولا يضع عينه على البرازيلي فيليبي لويس، لاعب أتلتيكو مدريد، لدعم مركز الظهير الأيسر في صفوف السيتيزينز.

ويدعم إتمام صفقة انتقال لويس إلى مانشستر سيتي، أن عقد اللاعب مع أتلتيكو ينتهي في الصيف المقبل، وبالتالي فإن الانتقال سيتم بشكل مجاني.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم وجود اهتمام من برشلونة بضم لويس كي يكون بديلًا لجوردي ألبا، إلا أن غوارديولا هو الوحيد الذي تواصل مع اللاعب البرازيلي حتى الآن.

ويبحث غوارديولا عن اسم جديد، في مركز الظهير الأيسر بسبب إصابات بنجامين ميندي المتكررة.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#مانشستر سيتي
#بيب غوارديولا
#فيليبي لويس
#أتلتيكو مدريد

من عرب 48

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