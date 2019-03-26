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بايرن ميونخ يدخل سباق التعاقد مع نجم ريال مدريد

تاريخ النشر: 26/03/2019 - 12:39

بايرن ميونخ يدخل سباق التعاقد مع نجم ريال مدريد
النجم الفرنسي رافاييل فاران (أ ف ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق بايرن ميونخ الألماني أبدى رغبته مع الحصول على خدمات نجم ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن النادي البافاري ينافس الثلاثي مانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان، ويوفنتوس، على الظفر بخدمات الدولي الفرنسي رافاييل فاران، مدافع ريال مدريد.

وكانت العديد من التقارير، أشارت إلى رغبة فاران في الرحيل عن قلعة سانتياغو برنابيو في الموسم المقبل، بسبب رغبته في خوض تحدٍ جديد، ولم ينف اللاعب الفرنسي هذه الأنباء حتى الآن.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المنافسة الرباعية على صفقة فاران، ستجعل ريال مدريد يطلب سعرًا باهظًا، للتخلي عن خدماته نجمه الفرنسي.

يذكر أن ريال مدريد تعاقد مع المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو في الموسم الحالي، كما أن المرينغي يسعى لإتمام صفقة المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت من أياكس أمستردام، وهو ما يدعم أنباء مغادرة فاران للقلعة الملكية.

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#بايرن ميونخ
#ريال مدريد
#رافاييل فاران
#مانشستر يونايتد
#يوفنتوس
#باريس سان جيرمان

من عرب 48

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