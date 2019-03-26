  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

برشلونة يضع نجم مانشستر يونايتد ضمن اهتماماته

تاريخ النشر: 26/03/2019 - 09:36

برشلونة يضع نجم مانشستر يونايتد ضمن اهتماماته
النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني وضع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ضمن قائمة اهتماماته للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبدى برشلونة استعداده للتعاقد مع مهاجم مميز في الصيف القادم، كي يكون بديلا للأوروغواياني لويس سواريز.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة أضاف اسمًا ثالثًا هو الإنجليزي ماركوس راشفورد، إلى القائمة التي يقيمها بدقة قبل التعاقد مع مهاجم جديد.

ويعقد مسؤولو البارسا مقارنة بين الصربي لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت، والفرنسي أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد، قبل أن ينضم لهما مؤخرًا راشفورد.

وأشار الصحيفة إلى أن قرار اختيار المهاجم الجديد تتم دراسته بعناية داخل قلعة "كامب نو"، لأنهم يريدون مهاجمًا للمستقبل كما أنه يجب أن يكون قادرًا على العطاء منذ الدقيقة الأولى له بقميص برشلونة.

ويثير راشفورد إعجاب مسؤولي برشلونة بسبب امتلاكه للقدرات الفنية العالية بالإضافة إلى السرعة، كما أنه يستطيع تشكيل خطورة عندما يلعب على الأطراف.

ويدعم تحرك البارسا نحو ضم راشفورد، أن عقده الحالي مع مانشستر يونايتد سينتهي في صيف 2020، ولكن اللاعب الإنجليزي لم يوقع حتى الآن على عقد جديد.

وعلى الجانب الآخر، أكدت الصحيفة الإسبانية أن اليونايتد نادرًا ما يلجأ إلى اتخاذ قرار بيع نجومه، كما أن مسؤولي برشلونة يتخوفون من تكرار التجربة الفاشلة للاعبين البريطانيين رفقة أندية الليغا على شاكلة ما حدث سابقًا مع مارك هيوز وجاري لينيكر.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#ماركوس راشفورد
#مانشستر يونايتد
#برشلونة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كريستيانو رونالدو يكشف حجم إصابته
كريستيانو رونالدو يكشف حجم إصابته

2019-03-26

تصفيات يورو 2020: فرنسا تدك شباك أيسلندا برباعية نظيفة
تصفيات يورو 2020: فرنسا تدك شباك أيسلندا برباعية نظيفة

2019-03-26

تصفيات يورو 2020: إنجلترا تسحق الجبل الأسود بخماسية لهدف
تصفيات يورو 2020: إنجلترا تسحق الجبل الأسود بخماسية لهدف

2019-03-26

الأكثر قراءة

فصائل المقاومة: وقف لإطلاق النار بدأ الساعة العاشرة مساء

فصائل المقاومة: وقف لإطلاق النار بدأ الساعة العاشرة مساء

2019-03-25
سقوط قذيفة صاروخية على منزل في الشارون وعدة إصابات

سقوط قذيفة صاروخية على منزل في الشارون وعدة إصابات

2019-03-25
سجن النقب: منفذا عملية الطعن إصاباتهما خطيرة

سجن النقب: منفذا عملية الطعن إصاباتهما خطيرة

2019-03-25
أم الفحم: اتهام 4 أشخاص من عائلة واحدة بقتل ساهر محاميد

أم الفحم: اتهام 4 أشخاص من عائلة واحدة بقتل ساهر محاميد

2019-03-25
حالة الطقس: أجواء باردة مع تساقط أمطار متفرقة

حالة الطقس: أجواء باردة مع تساقط أمطار متفرقة

2019-03-25