برشلونة يضع نجم مانشستر يونايتد ضمن اهتماماته

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني وضع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ضمن قائمة اهتماماته للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبدى برشلونة استعداده للتعاقد مع مهاجم مميز في الصيف القادم، كي يكون بديلا للأوروغواياني لويس سواريز.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة أضاف اسمًا ثالثًا هو الإنجليزي ماركوس راشفورد، إلى القائمة التي يقيمها بدقة قبل التعاقد مع مهاجم جديد.

ويعقد مسؤولو البارسا مقارنة بين الصربي لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت، والفرنسي أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد، قبل أن ينضم لهما مؤخرًا راشفورد.

وأشار الصحيفة إلى أن قرار اختيار المهاجم الجديد تتم دراسته بعناية داخل قلعة "كامب نو"، لأنهم يريدون مهاجمًا للمستقبل كما أنه يجب أن يكون قادرًا على العطاء منذ الدقيقة الأولى له بقميص برشلونة.

ويثير راشفورد إعجاب مسؤولي برشلونة بسبب امتلاكه للقدرات الفنية العالية بالإضافة إلى السرعة، كما أنه يستطيع تشكيل خطورة عندما يلعب على الأطراف.

ويدعم تحرك البارسا نحو ضم راشفورد، أن عقده الحالي مع مانشستر يونايتد سينتهي في صيف 2020، ولكن اللاعب الإنجليزي لم يوقع حتى الآن على عقد جديد.

وعلى الجانب الآخر، أكدت الصحيفة الإسبانية أن اليونايتد نادرًا ما يلجأ إلى اتخاذ قرار بيع نجومه، كما أن مسؤولي برشلونة يتخوفون من تكرار التجربة الفاشلة للاعبين البريطانيين رفقة أندية الليغا على شاكلة ما حدث سابقًا مع مارك هيوز وجاري لينيكر.