تصفيات يورو 2020: فرنسا تدك شباك أيسلندا برباعية نظيفة

فاز منتخب فرنسا على منتخب أيسلندا بأربعة أهداف مقابل لا شيء للأخير، ضمن مباريات المجموعة الثامنة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وسجل رباعية المنتخب الفرنسي كل من اللاعبين صامويل أومتيتي، أوليفيه جيرو، كيليان مبابي وأنطوان غريزمان.

وبهذا الفوز رفع منتخب فرنسا رصيده من النقاط إلى 6 نقاط وهو يتصدر ترتيب المجموعة الثامنة، في حين تجمد رصيد منتخب أيسلندا عند 3 نقاط وهو يحتل المركز الرابع.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة بضغط هجومي مكثف من الفريق الفرنسي، بحثًا عن تسجيل هدف مبكر، ولكن برغم السيطرة المطلقة، عجزت الديوك عن الوصول لشباك الحارس هانس هالدورسون في أول 10 دقائق.

وجاءت الدقيقة 12، لتشهد هدف السبق للمنتخب الفرنسي بواسطة صامويل أومتيتي من ضربة رأس قوية، بعدما تلقى تمريرة متقنة من كيليان مبابي.

وكاد راجنار سيجوردسون أن يدرك التعادل لأيسلندا في الدقيقة 16 من ضربة رأس من أمام المرمى تماما، لكن الحارس الفرنسي هوغو لوريس وقف له بالمرصاد.

وقبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول، كان بافارد قريبا من تسجيل الهدف الثاني لفرنسا، بتسديدة بعيدة المدى، لكن الكرة مرت مباشرة من فوق الشباك الأيسلندية.

وأهدر بليز ماتويدي، هدفا لا يضيع للديوك الفرنسية قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، لكنه سدد برأسه بغرابة شديدة خارج الشباك.

وبدأت أحداث الشوط الثاني بمحاولة خطيرة من جانب الفريق الأيسلندي، عندما سدد بيركير بيارناسون كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس الفرنسي هوجو لوريس تصدى لها بثبات.

وجاءت أول هجمة للديوك الفرنسية في الشوط الثاني بعد مضي ربع ساعة، عندما سدد أنطوان غريزمان، كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها علت العارضة بقليل.

وكاد جيرو أن يحرز الهدف الثاني لفرنسا في الدقيقة 65 بتسديدة ذكية من داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت مباشرة من فوق الشباك.

وتمكن جيرو من تسجيل الهدف الثاني لفرنسا في الدقيقة 68، إثر تمريرة رائعة من الناحية اليسرى، فشل الحارس الأيسلندي في التعامل معها، لتصل إلى جيرو أمام المرمى مباشرة ليلمسها إلى داخل الشباك.

وألغى الحكم، هدفا سجله جيرو في الدقيقة 73 بداعي التسلل.

وأحرز مبابي، الهدف الثالث لفرنسا في الدقيقة 78، بعدما تلقى تمريرة رائعة من غريزمان داخل منطقة الجزاء، ليسدد بقدمه اليمنى من الوضع زاحفًا إلى داخل الشباك.

وقبل 6 دقائق من النهاية، سجل غريزمان الهدف الرابع للديوك، بعدما تلقى تمريرة رائعة بالكعب من مبابي، ليسدد من لمسة واحدة في الشباك.