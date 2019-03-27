بايرن ميونخ يتعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد

تعاقد فريق بايرن ميونخ الألماني بشكل رسمي مع لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، لوكاس هيرنانديز، لينضم الأخير إلى صفوفه بداية من الموسم القادم.

وذكر الفريق البافاري في بيان رسمي عبر موقعه الرسمي أن "هيرنانديز سينضم للنادي بداية من الأول من حزيران/يوليو المقبل بعد الاتفاق بين الطرفين بعقد يمتد حتى 30 تموز/يونيو من عام 2024، وسيحصل الفريق الإسباني على 80 مليون يورو ليكون أغلى لاعب في تاريخ بطل الدوري الألماني".

وقال هيرنانديز بعد التوقيع "اليوم يعتبر واحد من أهم أيام حياتي في كرة القدم، بايرن ميونخ واحد من أفضل الأندية في العالم، أنا فخور بالقتال على كل الألقاب بقميص هذا النادي، أريد توجيه الشكر لأتلتيكو مدريد، اللاعبين، والمدرب، والإدارة على ما قدموه معي خلال الـ12 عاما الماضيين، سيظل النادي جزء مني".

ومن جانبه، قال حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ "أنا سعيد بالتعاقد مع هيرنانديز، الذي يعد من أفضل مدافعي العالم، كما أنه بطلا للعالم بتتويجه بلقب كأس العالم مع منتخب بلاده فرنسا، هو بإمكانه اللعب في مراكز عديدة في خط الدفاع، ما سيفيد الفريق كثيرا".

جدير بالذكر أن هيرنانديز يعاني من إصابة في الركبة، لذلك سيتأجل الكشف الطبي للاعب الفرنسي.