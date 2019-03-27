تصفيات يورو 2020: إيطاليا تسحق ليشتنشتاين بنصف دزينة

حقق منتخب إيطاليا فوزا ساحقا على منتخب ليشتنشتاين بسداسية نظيفة، ضمن أحداث المجموعة العاشرة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وأحرز سداسية المنتخب الإيطالي كل من اللاعبين ستيفانو سينسي، ماركو فيراتي، فابيو كوالياريلا (هدفان)، مويس كين وليوناردو بافوليتي.

وبهذا الفوز رفع منتخب إيطاليا رصيده من النقاط إلى 6 نقاط وهو يتصدر ترتيب المجموعة العاشرة، في حين بقي رصيد ليشتنشتاين خاليا من النقاط.

مجريات المباراة:

أولى المحاولات في المباراة جاءت عن طريق كوالياريلا في الدقيقة 4، بعدما سدد ركلة حرة ثابتة ارتطمت بحائط الصد وعادت إلى فابيو الذي سدد على يمين الحارس، ليبعدها الأخير لركنية.

وحاول ستيفانو سينسي، مباغتة حارس ليشتنشتاين، بتصويبة مخادعة في الدقيقة 5 من حدود منطقة الجزاء بالناحية اليسرى، مرت بجوار القائم الأيسر للحارس بوشيل.

وفي الدقيقة 17، تمكن ستيفانو سينسي من تسجيل الهدف الأول لإيطاليا، بعد مجهود فردي من ليوناردو سبينازولا، الظهير الأيسر للأتزوري، والذي راوغ لاعب ليشتنشتاين، ومرر تمريرة عرضية، قابلها سينسي برأسية في المرمى.

وسجل كوالياريلا هدفًا ثانيًا لإيطاليا بالدقيقة 19، بعد متابعته لتسديدة بوليتانو، قبل أن يقرر الحكم وجود حالة تسلل على المهاجم.

واقترب الأتزوري من تسجيل الهدف الثاني، بعد تمريرة في العمق الدفاعي من سينسي إلى كوالياريلا، الذي حاول مراوغة الحارس من زاوية صعبة ويسدد لكن تصدى الحارس.

وبالدقيقة 25، هيئ بونوتشي الكرة من داخل منطقة الجزاء إلى القادم من الخلف فيراتي، الذي سدد تصويبة قوية مرت فوق العارضة.

وشهدت الدقيقة 32، هدفًا رائعًا من فيراتي بعدما راوغ لاعبي ليشتنشتاين، وسدد بطريقة مميزة على يسار الحارس، ليضيف ثاني أهداف المباراة.

وحصل الأتزوري على ركلة جزاء بالدقيقة 34، بعد لمسة يد على هاسلر، نجح كوالياريلا في تحويلها إلى هدف ثالث بالدقيقة 35.

التسديدة الأولى للفريق الضيف، جاءت بالدقيقة 43، بعدما سدد بولفيرينو تصويبة من خارج منطقة الجزاء في منتصف الملعب، وجدت الحارس سيريجو الذي أمسك الكرة بنجاح.

وحالت العارضة دون تسجيل رابع أهداف إيطاليا، ففي الدقيقة 44 سدد مويس كين تصويبة قوية ارتطمت بالعارضة وخرجت بعيدة عن المرمى.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء أخرى لإيطاليا بالدقيقة 45، وقام بطرد المدافع كاوفمان، وتمكن كوالياريلا من تحويلها وتسجيل هدفه الشخصي الثاني والرابع للأتزوري.

وأنقذ جوبل، مدافع ليشتنشتاين، مرماه من هدف محقق مبعدًا الكرة على خط المرمى، بالدقيقة 50، بعد كرة رائعة من سبينازولا من الناحية اليسرى، كادت أن تسكن الشباك لولا تألق المدافع.

وأهدر رومانيولي فرصة زيادة غلة أهداف إيطاليا، بعدما أهدر فرصة هدف بالدقيقة 65، بعد عرضية أرضية من كين، سددها رومانيولي بجوار المرمى.

ودون مويس كين، الهدف الخامس لإيطاليا بالدقيقة 70، بعد تمريرة من كوالياريلا داخل منطقة الستة ياردات، سددها كين برأسية في الشباك.

وضاعف البديل ليوناردو بافوليتي، النتيجة بالدقيقة 76، بعد عرضية مانشيني، التي قابلها بافوليتي بالرأس ليتصدى الحارس، ويكمل مهاجم الأتزوري الكرة في المرمى.