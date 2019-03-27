مبابي سيرحل عن سان جيرمان في حالة واحدة!

أبدى النجم الفرنسي، كيليان مبابي، اختلافه مع والده بخصوص الرحيل عن باريس سان جيرمان لصالح الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني بالموسم القادم.

وبحسب ما نقلته صحيفة "صن" البريطانية، فإن والد مبابي كان يجري اتصالات دائمة مع مسؤولي ريال مدريد، من أجل العمل على نقل نجله إلى ملعب سانتياغو برنابيو في الموسم المقبل.

وعلى عكس والده، لا يرغب كيليان مبابي في ترك باريس سان جيرمان وارتداء قميص الميرنغي، إلا بعد أن يحقق مع الفريق الفرنسي، لقب دوري أبطال أوروبا.

وتعرض حلم مبابي لصدمة كبيرة في الموسم الحالي، بعد أن ودع الفريق الفرنسي، البطولة الأوروبية من دور الـ16 على يد مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخروج أمام الشياطين الحمر، كان من المفترض أن يؤثر على عقلية مبابي، لكن الأخير عاد ليصرح بأنه لن يستسلم ولا يزال يؤمن بمشروع باريس سان جيرمان.

ويلعب الفريق الملكي، على أزمة سان جيرمان مع قانون اللعب المالي النظيف، للحصول على خدمات مبابي، حيث أن النادي الفرنسي قد يضطر إلى بيع أحد نجومه لتعويض الفجوة التي تبلغ 130 مليون جنيه إسترليني.