  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مبابي سيرحل عن سان جيرمان في حالة واحدة!

تاريخ النشر: 27/03/2019 - 14:40

مبابي سيرحل عن سان جيرمان في حالة واحدة!
النجم الفرنسي كيليان مبابي (أ ب)
عرب ٤٨

أبدى النجم الفرنسي، كيليان مبابي، اختلافه مع والده بخصوص الرحيل عن باريس سان جيرمان لصالح الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني بالموسم القادم.

وبحسب ما نقلته صحيفة "صن" البريطانية، فإن والد مبابي كان يجري اتصالات دائمة مع مسؤولي ريال مدريد، من أجل العمل على نقل نجله إلى ملعب سانتياغو برنابيو في الموسم المقبل.

وعلى عكس والده، لا يرغب كيليان مبابي في ترك باريس سان جيرمان وارتداء قميص الميرنغي، إلا بعد أن يحقق مع الفريق الفرنسي، لقب دوري أبطال أوروبا.

وتعرض حلم مبابي لصدمة كبيرة في الموسم الحالي، بعد أن ودع الفريق الفرنسي، البطولة الأوروبية من دور الـ16 على يد مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخروج أمام الشياطين الحمر، كان من المفترض أن يؤثر على عقلية مبابي، لكن الأخير عاد ليصرح بأنه لن يستسلم ولا يزال يؤمن بمشروع باريس سان جيرمان.

ويلعب الفريق الملكي، على أزمة سان جيرمان مع قانون اللعب المالي النظيف، للحصول على خدمات مبابي، حيث أن النادي الفرنسي قد يضطر إلى بيع أحد نجومه لتعويض الفجوة التي تبلغ 130 مليون جنيه إسترليني.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#كيليان مبابي
#باريس سان جيرمان
#ريال مدريد

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

برشلونة يكشف عن خطته لضم راشفورد
برشلونة يكشف عن خطته لضم راشفورد

2019-03-27

برشلونة يرغب بتدعيم صفوفه من بايرن ميونخ
برشلونة يرغب بتدعيم صفوفه من بايرن ميونخ

2019-03-27

مدرب ليفربول: من المهم حصول صلاح على راحة
مدرب ليفربول: من المهم حصول صلاح على راحة

2019-03-27

الأكثر قراءة

تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

2019-03-26
حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع درجات الحرارة

حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع درجات الحرارة

2019-03-26
تعطيل الدراسة بـ

تعطيل الدراسة بـ"غلاف غزة" مع تواصل الغارات والقذائف

2019-03-26
بالونات حارقة وإصابات شرقي البريج وسط تقارير عن تثبيت التهدئة

بالونات حارقة وإصابات شرقي البريج وسط تقارير عن تثبيت التهدئة

2019-03-26
التباكي على الردع والتحضير لحرب رابعة على غزة

التباكي على الردع والتحضير لحرب رابعة على غزة

2019-03-26