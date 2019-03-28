بالوتيلي:" لست إنساناً آليًا أو أحمق"

هاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي الانتقادات الشديدة، التي ما زال يواجهها، عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، رغم الإنجازات التي يحصدها مع فريقه أوليمبيك مرسيليا الفرنسي، التي لم تكن كافيةً لاستدعائه في آخر مبارتين أمام فنلندا وليشتنشتاين.

وكتب اللاعب الإيطالي عبر حسابه ""قد تحتاج إيطاليا إليّ يوما ما، لكني قد أرفض بعد سنوات من تعرّضي للإهانة وعدم التقدير، لست إنساناً آلياً ولا أحمق، في كثير من الأحيان لا أرد لتجنب المشكلات والتوتر، لكني أسمع وأرى كل شيء، وقد طفح الكيل". وأضاف "أطلب فقط احترامي بقدر ما أحترم أنا إيطاليا".

وكان بالوتيلي، 28 عاماً، قد عاد إلى منتخب إيطاليا، في أيار/ مايو الماضي، عندما قرر المدير الفني، روبرتو مانشيني، استدعاءه، بعد غيابه عن "الأتزوري" منذ مونديال 2014 في البرازيل. إلا أن الأداء المحبط الذي قدمه دفع مانشيني إلى استبعاده مجدداً، خاصة بعد الانتقادات العديدة التي وُجهت للاعب، وتم وصفه تارة بـ"الأحمق" وتارة بـ"البدين".