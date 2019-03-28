رحيل جاريث بيل بسبب زيدان

يعد الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال المديد الإسباني، أحد أبرز المرشحين للرحيل عن صفوف النادي الملكي، بعد إعلان الفريق الملكي عن نيته لإحداث تغيير ثوري ضمن موسم الانتقالات الصيفية، بسبب الموسم الكارثي الذي عانى منه النادي الملكي في الدوري المحلي وإقصاءه المبكر من دوري أبطال أوروبا.

ويبرز ذلك، بعد عودة الأسطورة الكروية الفرنسية، زين الدين زيدان، لتولي القيادة الفنية لريال مدريد بعد تسعة أشهر من رحيله، مما قد تعيد علاقة بيل وزيدان المتوترة إلى أوجها، برفض الأخير إشراكه في مباريات النادي الملكي بصورة دائمة والاكتفاء به على مقاعد البدلاء.

وصرح بيل، بعد رحيل زيدان، "لا يمكنني القول إننا كنا مُقربين من بعضنا البعض، بل علاقتنا كانت احترافية وعادية، وشعرت بالإحباط لعدم مشاركتي أساسيًا في نهائي دوري الأبطال، رغم لعبي بشكل جيد منذ عودتي من الإصابة".

وتفيد التقرير في الآونة الأخيرة بأن زيدان اتخذ قراره برحيل اللاعب الويلزي عن صفوف الفريق الملكي بنهاية الموسم الجاري، بغض النظر عن أدائه في المباريات المتبقية من الموسم.

واعترف وكيل أعمال بيل، جوناثان بارنيت، بأن العلاقة بين اللاعب وزيدان كانت متوترة، بسبب عدم وجود تفاهم بين الثنائي، وحول مستقبل بيل علق بارنيت "بيل سيتحدث مع زيدان وسنرى كيف ستسير الأمور حتى نهاية الموسم".