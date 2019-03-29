ماني سينتقل إلى ريال مدريد في حالة واحدة!

ذكرت تقارير صحفية، أن حالة واحدة قد تسمح لرحيل النجم السنغالي، ساديو ماني، عن ليفربول الإنجليزي وانضمامه إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "صن" البريطانية، فإن ليفربول يتمسك باستمرار ساديو ماني ضمن صفوفه، وسيرفض كل العروض المادية التي ستقدم من جانب ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحالة الوحيدة التي ستنقل النجم السنغالي إلى ملعب سانتياغو برنابيو، هي حصول ليفربول على خدمات الشاب الإسباني ماركو أسينسيو.

وأوضحت أن ماركو أسينسيو كان أحد أهداف الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، في الصيف الماضي قبل أن يتمسك ريال مدريد باستمراره.

وشددت الصحيفة على أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدرب العائد إلى ريال مدريد، لن يترك اللاعب الذي تألق معه في الولاية الأولى.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن ريال مدريد سيخصص 500 مليون يورو، لإعادة بناء الفريق الملكي في الصيف المقبل، عن طريق ضم لاعبين مميزين.