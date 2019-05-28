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برشلونة يختار بديلا لفالفيردي

تاريخ النشر: 28/05/2019 - 10:02

برشلونة يختار بديلا لفالفيردي
المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن إدارة فريق برشلونة الإسباني حددت بديلا للمدرب الحالي، إرنستو فالفيردي، ليخلفه في تدريب الفريق بداية من الموسم القادم.

وبحسب ما نقلته إذاعة "RAC1" الكاتالونية، فإن إدارة برشلونة حددت روبرتو مارتينيز المدير الفني الحالي للمنتخب البلجيكي، لقيادة الفريق حال الاستقرار على رحيل فالفيردي.

وقاد مارتينيز منتخب بلجيكا لاحتلال المركز الثالث في نهائيات مونديال روسيا الصيف الماضي، وينتهي عقده مع الاتحاد البلجيكي في صيف 2020.

وأفادت عدة تقارير صحفية، أنه على الرغم من تصريحات رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو باستمرار فالفيردي، لكن بعد خسارة لقب كأس الملك، والضغط الجماهيري قد يتم الإطاحة بفالفيردي.

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#إرنستو فالفيردي
#برشلونة
#روبرتو مارتينيز

من عرب 48

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