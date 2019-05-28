تقارير: برشلونة يستعد لإقالة مدربه فالفيردي

كشفت تقارير صحفية، عن نية إدارة برشلونة الإسباني بإقالة المدرب إرنستو فالفيردي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقالت إذاعة "RAC 1" الكاتالونية، إن برشلونة قد يُعلن اليوم الثلاثاء، نبأ إقالة فالفيردي، حيث تأكد رحيله بعد النتائج الأخيرة للبارسا.

وأشار التقرير إلى أن المدير الفني الحالي للمنتخب البلجيكي، روبرتو مارتينيز، هو المرشح المحتمل الأقرب لخلافة إرنستو فالفيردي في الكامب نو.

وفي نفس السياق، ذكرت صحيفة "سبورت"، أن الشكوك تتزايد داخل غرف خلع ملابس البلوغرانا بشأن بقاء فالفيردي.

وقاد فالفيردي، برشلونة لتحقيق لقب الليغا هذا الموسم قبل 3 جولات من النهاية، لكنه ودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي، بخسارة كارثية ضد ليفربول برباعية نظيفة، بجانب خسارة نهائي كأس الملك ضد فالنسيا بنتيجة (1-2).