نيمار يتلقى صدمة قبل كوبا أميركا

أفادت تقارير صحفية، بأن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اتخاذ قرارا بنقل شارة القيادة من لاعبه نيمار دا سيلفا إلى زميله داني ألفيس، خلال النسخة القادمة من كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا).

وكان ألفيس (36 عاما) قد ارتدى شارة قيادة المنتخب البرازيلي آخر مرة خلال المباراة أمام ألمانيا في آذار/مارس 2018.

وسيرتديها مجددا اعتبارا من المباراة الودية المقررة أمام المنتخب القطري في الخامس من حزيران/يونيو المقبل، حسب ما أكده الاتحاد البرازيلي في بيان رسمي.

وأوضح الاتحاد أنه جرى إبلاغ نيمار (27 عاما) بالقرار من قبل تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي يوم السبت الماضي بينما علم ألفيس بذلك في اليوم التالي.

وتجدر الإشارة إلى أن نيمار أوقف في وقت سابق من أيار/مايو الجاري 3 مباريات من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بسبب تعديه على مشجع.

وكان ألفيس قد غاب عن صفوف المنتخب البرازيلي في كأس العالم 2018 بروسيا بسبب إصابة في الركبة اليمنى، والتي تعرض لها في مباراة نهائي كأس فرنسا العام الماضي.

ومنذ ظهوره الأول مع المنتخب البرازيلي في 2006، شارك ألفيس في 138 مباراة دولية، حسب ما ذكره الاتحاد في بيانه.

وتنطلق كوبا أميركا 2019 بالبرازيل في 14 حزيران/يونيو المقبل، وستجمع المباراة الافتتاحية بين ممثل الدولة المنظمة وبوليفيا.