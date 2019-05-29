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ريال مدريد يحسم صفقة هازارد

تاريخ النشر: 29/05/2019 - 08:55

ريال مدريد يحسم صفقة هازارد
النجم البلجيكي إيدين هازارد (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن ريال مدريد الإسباني حسم صفقة النجم البلجيكي، إيدين هازارد، من تشيلسي الإنجليزي بعدما وافق الأخير على رحيله في الميركاتو الصيفي القادم.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الصفقة انتهت بالفعل، ووافق تشيلسي على انتقال هازارد إلى الميرنغي مقابل 115 مليون إسترليني.

وأشارت إلى أنَّ تشيلسي سيحصل على 100 مليون إسترليني مباشرة فور إتمام التعاقد، بالإضافة إلى 15 مليونًا كإضافات.

وأفادت الصحيفة البريطانية، بأن هازارد سيتقاضى مع الفريق الملكي، راتبًا أسبوعيًا يبلغ 400 ألف إسترليني خلال عقد يمتد إلى 4 أعوام.

ووصل ريال مدريد لاتفاق مع مسؤولي تشيلسي، بعد مفاوضات مستمرة بين الطرفين خلال الأسبوعين الماضيين.

وكشف الصحيفة أن رومان أبراموفيتش، مالك تشيلسي، كان صاحب الكلمة الأخيرة في بيع هازارد، خوفًا من خسارة اللاعب مجانًا بعد نهاية عقده في صيف 2020.

يُذكر أن هازارد يستعد لخوض المباراة الأخيرة له مع تشيلسي، غدًا الأربعاء، عندما يواجه آرسنال في نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#ريال مدريد
#إيدين هازارد
#تشيلسي

من عرب 48

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