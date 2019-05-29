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نيمار يتلقى ضربة جديدة قبل كوبا أميركا

تاريخ النشر: 29/05/2019 - 09:00

نيمار يتلقى ضربة جديدة قبل كوبا أميركا
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

تلقى النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، صدمة جديدة في الوقت الذي يتواجد فيه في معسكر منتخب بلاده، استعدادا لخوض بطولة كوبا أميركا التي من المقرر انطلاقها يوم 14 حزيران/يونيو القادم.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن نيمار غادر مران البرازيل، أمس الثلاثاء، بسبب إصابة في الركبة اليسرى.

وأضافت أن مهاجم "بي إس جي" بدا على ملامح وجهه الألم والحسرة أثناء مغادرة التدريب رفقة طبيب السامبا رودريغو لاسمار.

ولفتت أيضًا إلى أن إصابة نيمار تأتي بعد تجريده من ارتداء شارة قيادة منتخب بلاده بقرار من المدير الفني تيتي، الذي تحفظ على سلوكيات نيمار مع فريقه الفرنسي في الفترة الأخيرة.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#نيمار دا سيلفا
#منتخب البرازيل
#كوبا أميركا

من عرب 48

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