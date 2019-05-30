اللبنانية جويس عزام تتسلق قمة جبل "إيفرست"

سجلت المتسلقة العربية، جويس عزام، إنجازا تاريخيا ورفعت اسم بلدها لبنان عاليا، ببلوغها قمة "إيفرست" وأمست أول لبنانية تُحقق هذا الإنجاز غير المسبوق لتُكمل بالتالي سلسلة إنجازاتها على صعيد تسلق أعلى جبال العالم.

وحققت المتسلقة اللبنانية حلمها في الوصول إلى قمة جبل "إيفرست"، أحد أعلى جبال العالم، والذي يبلغ ارتفاعه نحو 8.848 مترا، لتُكمل بذلك سلسلة إنجازاتها في تسلق الجبال الشاهقة والتي بلغت، لغاية الآن، ثماني قمم من الأعلى في العالم.

وسبق للمتسلقة عزام أن وصلت إلى قمة جبل "دينالي" والذي يبلغ ارتفاعه نحو 6.194 مترا، قمة "أكونكاغا" وارتفاعه نحو 6.961 مترا، قمة كيليمانغارو" (5.895 مترا)، قمة "ماونت إلبروس" (5.642 مترا)، قمة "ماونت فينسون" (4.892 مترا)، قمة "بونكاك جايا" (4.884 مترا) وأخيرا قمة "ماونت كوسيوزكو" (2.228 مترا).

ومن الجدير ذكره أن جويس عزام شاركت متابعيها عبر صفحتها في "فيسبوك" رحلة الصعود إلى أعلى قمة "إيفرست"، حيثُ نشرت صورا وفيديوهات وخرائط توثق الرحلة التي وصفتها بالشاقة جدا، وأنها عانت كثيرا من أجل الوصول بالإضافة لتأخر موعد الوصول بسبب الطقس السيئ والرياح الشديدة والبرد القارس.