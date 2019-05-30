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ريال مدريد: 8 لاعبين مقابل نيمار

تاريخ النشر: 30/05/2019 - 14:11

ريال مدريد: 8 لاعبين مقابل نيمار
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨

أظهرت تقارير صحفية حديثة أن ادارة نادي ريال مدريد تخطط بجدية للتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ولاعب برشلونة السابق.

وذكر موقع "إي أس بي أن" الإسباني أن ادارة الريال تملك 100 مليون يورو في الوقت الحالي لحساب الصفقة، التي ستعيد في حال اتمامها ذكريات خطف النجم البرتغالي السابق لويس فيغو من الغريم التقليدي في بداية القرن الحالي.

واضاف ان بقية المبلغ الذي لا يتوقع أن يقل عن 300 مليون يورو تأمل إدارة النادي في توفيره من بيع بعض لاعبي الفريق الحاليين الذين ينوي المدير الفني الفرنسي للفريق، زين الدين زيدان الاستغناء عن خدماتهم قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

من ناحيتها أكدت صحيفة "آس" المدريدية المقرّبة من النادي الملكي أن ادارة الريال عقدت العزم بالفعل على بيع 8 لاعبين تأمل أن تجني من وراء رحيلهم 300 مليون يورو.

وياتي على رأس هؤلاء النجوم الويلزي غاريث بيل، الذي ذكرت تقارير عدة سابقة أن علاقته مع النادي انتهت تدريجيًا منذ عودة زيدان لتدريب الفريق، بدليل عدم الاعتماد على اللاعب في المباريات الأخيرة للميرينغي في الموسم المنقضي، والتسريبات الكثيرة من داخل النادي عن عدم الحاجة إليه، فضلا عن تصريحات وكيل اللاعب أن النادي قرر تسريح بيل بنهاية الموسم.

رحيل جاريث بيل بسبب زيدان
يعد الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال المديد الإسباني، أحد أبرز المرشحين للرحيل عن صفوف النادي الملكي، بعد إعلان الفريق الملكي عن نيته لإحداث تغيير ثوري ضمن موسم الانتقالات الصيفية، بسبب الموسم الكارثي الذي عانى منه النادي الملكي مؤخرًا.
 

ويريد ريال مدريد 70 مليون يورو ثمنا للدولي الويلزي، بينما تأمل الإدارة في بيع النجم الكولومبي خاميس رودريغيز الذي لعب موسمين مع بايرن ميونيخ  على سبيل الاعارة، بمبلغ 60 مليون يورو، مع حصد 50 مليونا اخرى من بيع الكرواتي كوفاسيتش الذي شارك في الموسم الماضي مع تشيلسي الإنجليزي على سبيل الاعارة ايضا.

ومن النجوم الأخرين الذين سيتم عرضهم للبيع في الميركاتو الصيفي المقبل الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس الذي أفادت تقارير عن اهتمام نادي بورتو البرتغالي بالحصول على خدماته مقابل 10 ملايين يورو لخلافة حارس الريال السابق إيكر كاسياس الذي يعاني من مشاكل في القلب.

كاسياس يعاود اللعب بعد نوبة قلبية
كشف الحارس الدولي الإسباني السابق لنادي بورتو البرتغالي إيكر كاسياس، اليوم الجمعة، أنه في حال جيدة بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها مطلع أيار/ مايو الحالي أثناء التدريب، وأنه لا يفكر حاليا بالاعتزال.
 

وهناك ايضا داني سيبايوس وماركوس لورينتي اللذين حددت الادارة 40 مليونا لبيعهما، ومعهما بورخا مايورال والمهاجم ماريانو اللذين يريد النادي بيعهما مقابل  20 مليون يورو للأول و و12 مليونا للثاني.

 

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#زيدان
#بيل
#سوق الإنتقالات

من عرب 48

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