  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

تشيلسي يخطط لضم نجم برشلونة

تاريخ النشر: 31/05/2019 - 19:24

تشيلسي يخطط لضم نجم برشلونة
النجم البرازيلي فيليب كوتينيو (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق تشيلسي الإنجليزي يخطط للتعاقد مع نجم برشلونة الإسباني، فيليب كوتينيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "مترو" الإنجليزية، إن تشيلسي مستعد لتقديم عرضًا بقيمة 158 مليون يورو لضم كوتينيو.

وأضافت الصحيفة: "إدارة تشيلسي تسعى لاستغلال قيمة بيع إيدين هازارد، في الاستثمار لضم كوتينيو والذي تألق في ليفربول قبل انتقاله إلى برشلونة، لكن سينتظر النادي موقفه من الحظر على التعاقدات الذي فرضه عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم لمدة عامين، حيث متوقع أن يعرف موقفه في الأيام الأولى من شهر يوليو - تموز المقبل".

وسيستفيد برشلونة، حال تخلى عن كوتينيو لتشيلسي مقابل 158 مليون يورو، نظرًا لأن البارسا دفع 135 مليون يورو من أجل البرازيلي حتى الآن، حيث كان التعاقد معه من ليفربول مقابل 120 مليون يورو بالإضافة إلى 40 مليون يورو متغيرات، لم يدفع منها البارسا سوى 15 مليون يورو.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#برشلونة
#تشيلسي
#فيليب كوتينيو

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ماذا قال صلاح عن كين قبل نهائي دوري الأبطال؟
ماذا قال صلاح عن كين قبل نهائي دوري الأبطال؟

2019-05-31

أغويرو يحدد موعدا للرحيل عن مانشستر سيتي
أغويرو يحدد موعدا للرحيل عن مانشستر سيتي

2019-05-31

تقارير تكشف موعد تحرك برشلونة لضم غريزمان
تقارير تكشف موعد تحرك برشلونة لضم غريزمان

2019-05-31

الأكثر قراءة

عكا: مقتل حسني رباعي بجريمة إطلاق نار

عكا: مقتل حسني رباعي بجريمة إطلاق نار

2019-05-30

"سرايا القدس" تُوثق "أول استهداف لآلية إسرائيلية بطائرة مسيّرة"

2019-05-30
الكنيست تحلّ نفسها: انتخابات جديدة في أيلول

الكنيست تحلّ نفسها: انتخابات جديدة في أيلول

2019-05-30
ريال مدريد: 8 لاعبين مقابل نيمار

ريال مدريد: 8 لاعبين مقابل نيمار

2019-05-30
مصرع امرأة وإصابة آخرين في حادث طرق قرب طمرة

مصرع امرأة وإصابة آخرين في حادث طرق قرب طمرة

2019-05-30