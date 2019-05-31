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ماذا قال صلاح عن كين قبل نهائي دوري الأبطال؟

تاريخ النشر: 31/05/2019 - 19:30

ماذا قال صلاح عن كين قبل نهائي دوري الأبطال؟
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

مازح النجم المصري، محمد صلاح، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، هاري كين، قبل نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر صلاح، خلال حوار أجراه مع جاري لينيكر نجم الكرة الإنجليزية المعتزل "هل أفضل غياب هاري كين عن النهائي؟.. هل يمكنني أن أسألك لماذا تسألني هذا السؤال؟".

ورد لينيكر على صلاح "إذا كنت ألعب مع ليفربول، فسأفضل غياب كين عن المباراة".

وعارض النجم المصري إجابة لينيكر "أُفضل أن يشارك كين في المواجهة، وأن نكون جميعًا مستعدين لهذه المباراة، وأرى أنها منافسة جيدة أن تلعب ضد الأفضل في اللقاء".

وأضاف صلاح: "هاري كين لاعب جيد وأثبت ذلك خلال سنوات عديدة.. إنه أفضل هداف لفريقه وفي الكرة الإنجليزية قبل مجيئي (ضاحكًا)".

وأنهى نجم ليفربول حديثه، قائلًا "أنا آسف، ولكن من الجيد أن أكون في النهائي، إنه أمر يدفعني أكثر للأمام".

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع توتنهام، غدًا السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو (معقل أتلتيكو مدريد) في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#محمد صلاح
#ليفربول
#توتنهام هوتسبير
#دوري أبطال أوروبا
#هاري كين

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