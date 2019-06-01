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برشلونة يقترب من إبرام صفقة مدريدية جديدة

تاريخ النشر: 01/06/2019 - 08:58

برشلونة يقترب من إبرام صفقة مدريدية جديدة
النجم البرازيلي فيليبي لويس (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني بات على أعتاب إبرام صفقة جديدة خلال الأيام المقبلة، لتعزيز صفوفه استعدادا للموسم الكروي المقبل.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن برشلونة أصبح أبرز المرشحين لضم البرازيلي فيليبي لويس، الظهير الأيسر لأتلتيكو مدريد، الذي ينتهي عقده مع ناديه في 30 حزيران/يونيو المقبل.

وأضافت الصحيفة "الأيام القليلة المقبلة ربما تشهد الإعلان الرسمي من جانب أتلتيكو مدريد، ولويس نفسه، عن انتهاء العلاقة بينهما"، مشيرة إلى أن النادي الكاتالوني يرى في اللاعب البرازيلي البديل المناسب لظهيره الأيسر جوردي ألبا.

وأشار التقرير، إلى أن لويس يريد حسم مستقبله سريعًا قبل انطلاق نهائيات بطولة كوبا أميركا، في 14 حزيران/يونيو المقبل.

يُذكر أن أتلتيكو مدريد لم يعرض التجديد على فيليبي لويس خلال الفترة الحالية، وبالتالي سيرحل البرازيلي في صفقة انتقال حر.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#فيليبي لويس
#برشلونة
#أتلتيكو مدريد

من عرب 48

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