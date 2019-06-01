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مصرع لاعب ريال مدريد السابق رييس في حادث طرق

تاريخ النشر: 01/06/2019 - 15:38

مصرع لاعب ريال مدريد السابق رييس في حادث طرق
(تويتر)
عرب ٤٨ / أ ف ب

لقي لاعب كرة القدم الإسباني، خوسيه أنطونيو رييس (35 عامًا)، الذي دافع عن ألوان أندية عدة مثل ريال مدريد وأرسنال الإنكليزي، مصرعه جراء حادث سير، بحسب ما أعلن ناديه الحالي اكستريمادورا من الدرجة المحلية الثانية.

وأعلن النادي عبر حسابه على تويتر "وفاة لاعبنا خوسيه أنطونيو رييس في حادث سير"، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

ونعى فريق إشبيلية الذي توج معه رييس بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ثلاث مرات بين العامين 2014 و2016، لاعبه السابق.

وأورد النادي عبر تويتر "لا يمكننا أن نعلن نبأ أسوأ من هذا. عزيزنا خوسيه أنطونيو رييس الذي نشأ في صفوف النادي، قضى في حادث سير".

ودافع اللاعب خلال مسيرته، بعقد ثابت أو على سبيل الإعارة، عن ألوان أندية عدة أبرزها قطبا العاصمة الإسبانية ريال وأتلتيكو، وأرسنال الإنكليزي، وبنفيكا البرتغالي. وتوج خلال مسيرته بألقاب عدة أبرزها الدوري الإنكليزي الممتاز مع أرسنال عام 2004 وكأس الاتحاد الإنكليزي 2005، إضافة الى خمسة ألقاب في "يوروبا ليغ" مع إشبيلية (3) وأتلتيكو مدريد (2).

 

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