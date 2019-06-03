تقارير تكشف موعد الإعلان عن مدرب يوفنتوس

أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب تشيلسي الإنجليزي، ماوريسيو ساري، بات قاب قوسين أو أدنى من تدريب فريق يوفنتوس الإيطالي بدء من الموسم الكروي المقبل.

وبحسب ما نقلته صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن ساري سيصبح المدرب الجديد ليوفنتوس، موضحة أن الإعلان عن الصفقة قد يتم اليوم.

وأضافت أن عقد ساري مع يوفنتوس سيمتد لـ3 سنوات مقبلة، فيما سيحصل المدرب الإيطالي على 6 ملايين يورو كراتب سنوي.

ولفتت إلى أن الجميع في ستامفورد بريدج باتوا يعرفون أن ساري لم يعد ينتمي لتشيلسي بعد الآن، مؤكدة أن إدارة البلوز بدأت البحث عن المدرب الجديد بالفعل، إذ تميل للتعاقد مع فرانك لامبارد، ليقود الفريق، وهو المرشح الأبرز لتشيلسي.

وأوضحت أن رومان أبراموفيتش، رئيس تشيلسي، أعطى الضوء الأخضر لرحيل ساري خلال الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة الماضي بين جرانوفسكايا، مستشارة النادي، وفالي رمضاني، وكيل أعمال المدرب الإيطالي، مشيرًا إلى أن البلوز حافظ على كلمته بإطلاق سراح الأخير عقب نهائي الدوري الأوروبي.

وتوج ساري بلقب الدوري الأوروبي برفقة تشيلسي، عقب فوز كبير على الغريم التقليدي آرسنال، في نهائي البطولة، بنتيجة 4-1.