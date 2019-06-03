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خلاف بين إدارة ريال مدريد وزيدان حول صفقة بوغبا

تاريخ النشر: 03/06/2019 - 10:02

خلاف بين إدارة ريال مدريد وزيدان حول صفقة بوغبا
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن بوادر خلاف ظهرت بين إدارة ريال مدريد الإسباني ومدرب الفريق، زين الدين زيدان، حول الصفقة المنتظرة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن الإدارة المدريدية تفضل التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب توتنهام، فيما يفضل زيدان التعاقد مع مواطنه بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد.

وشارك إريكسن رفقة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، لكنه لم ينجح في صنع الفارق لفريقه، واختفي في معظم أوقات المباراة.

ورغم استحواذ توتنهام على الكرة، والذي وصل في بعض الأوقات إلى 64%، ومع خوض إريكسن المباراة بالكامل، إلا أنه لم ينجح سوى في خلق 36 تمريرة، منها واحدة فقط خطيرة، بالإضافة إلى ذلك، فقد إريكسن الكرة 13 مرة، واستعادها 3 مرات فقط.

هذه الأرقام ربما تعزز من رأي زيدان، وتجبر إدارة ريال مدريد على التنازل عن التمسك بإريكسن، والتحول لضم بول بوغبا، الذي يرى فيه زيدان لاعب الوسط الشامل الذي يلائم احتياجاته.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#زين الدين زيدان
#ريال مدريد
#بول بوغبا
#كريستيان إريكسن

من عرب 48

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