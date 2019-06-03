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نيمار يواجه عقوبة السجن حتى 5 سنوات

تاريخ النشر: 02/06/2019 - 23:59

نيمار يواجه عقوبة السجن حتى 5 سنوات
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن الشرطة المدنية في ريو دي جانيرو، ستفتح تحقيقا مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، على خلفية نشره صور يفترض بأنها للمرأة التي قدمت شكوى ضده باغتصابها.

وذكرت إدارة مكافحة جرائم المعلومات في بيان لها، أنها ستحقق في الفيديو الذي نشره اللاعب على حسابه الشخصي بتطبيق "إنستغرام" والذي كشف خلاله عن المحادثات التي تمت بينه وبين المرأة التي اتهمته باغتصابها، وكان ذلك أمام حوالي 120 مليون من متابعيه.

ومن ضمن المحتويات التي نشرها نيمار، بعضا من المحادثات الكتابية بينهما منذ آذار/مارس وحتى أيار/مايو الماضي، إضافة إلى بعض الصور الخاصة بهذه المرأة.

وتعتبر البرازيل أن عرض أو مشاركة أو نقل أو بيع أو نشر صور أو مقاطع فيديو ذات محتوى خاص دون موافقة الضحية، جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن من عام وحتى خمسة أعوام.

وفي هذه الحالة تغلظ العقوبة إذا ما كان قد قام الشخص بهذا الفعل بغرض الانتقام أو إذلال الضحية التي كانت تجمعه بها علاقة خاصة.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#نيمار دا سيلفا
#سجن
#اغتصاب

من عرب 48

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