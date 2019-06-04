ريال مدريد يقترب من صفقته الرابعة هذا الصيف

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق ريال مدريد الإسباني اقترب من حسم صفقة جديدة خلال هذا الأسبوع، بعدما أعلن ضم الصربي لوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن ريال مدريد، توصَّل لاتفاق مع أولمبيك ليون، لضم الظهير الأيسر فيرلاند ميندي، خلال ميركاتو الصيف.

وأضافت "ريال مدريد سيدفع 50 مليون يورو، وسيوقع اللاعب على عقد حتى صيف 2025، والإعلان الرسمي سيكون خلال هذا الأسبوع".

وأشارت الصحيفة، إلى أنَّ محادثة زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد مع ميندي، هي التي رجحت كفة الملكي في ظل اهتمام أندية كبيرة مثل يوفنتوس، وبرشلونة.

وسيكون ميندي، تدعيمًا قويًا لمركز الظهير الأيسر مع مارسيلو، بينما سيتخلى النادي عن سيرجي ريجيلون، وثيو هيرنانديز، والأول سيكون رحيله على سبيل الإعارة أو بيع مع خيار الشراء، والثاني سيرحل نهائيًا.

وسيكون ميندي، رابع صفقات الصيف بعد رودريغو من سانتوس، إيدير ميليتاو من بورتو ولوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت.

وأفاد التقرير، بأنه بعد يوفيتش وميندي سيكون هازارد هو الصفقة الجديدة، حيث لم يتم إتمام الاتفاق حتى الآن مع تشيلسي، ومن المتوقع أن تتم الصفقة مقابل 120 مليون يورو.