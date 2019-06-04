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صلاح يحظى باهتمام مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ

تاريخ النشر: 04/06/2019 - 23:07

صلاح يحظى باهتمام مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن النجم المصري محمد صلاح، يحظى باهتمام أحد كبار الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ يفكران في تقديم عرض لضم صلاح خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح كان ضمن أهداف ريال مدريد في الصيف الماضي، حيث بلغت وقتها القيمة المحتملة للصفقة 175 مليون إسترليني.

وسبق أن ادعت تقارير إسبانية أن صلاح يريد الرحيل من ليفربول، بعد خلاف مزعوم مع مدربه الألماني يورغن كلوب.

وكان صلاح رفض التحدث عن مستقبله، في أعقاب الفوز على توتنهام هوتسبير بهدفين نظيفين، السبت الماضي، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعد آخر لاعب انتقل بشكل مباشر بين الغريمين ليفربول ومانشستر يونايتد هو فيل تشيسنال، وحدث ذلك في عام 1964.

يذكر أن هناك عداء تاريخي بين ليفربول ومانشستر يونايتد، تعود جذوره إلى الاحتقان الشديد بين مدينتي ليفربول ومانشستر، في القرن 19 الميلادي.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#محمد صلاح
#ليفربول
#مانشستر يونايتد
#بايرن ميونخ

من عرب 48

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