فرنانديز يوجه صدمة لريال مدريد!

أفادت تقارير صحفية، بأن لاعب سبورتينغ لشبونة البرتغالي، برونو فرنانديز، حدد وجهته القادمة في ظل اهتمام عدة أندية أوروبية بارزة بالتعاقد معه.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن فرنانديز طلب من مسؤولي لشبونة أن يوافقوا على انتقاله إلى توتنهام هذا الأسبوع.

وأشارت الصحيفة إلى أن لشبونة يقيم فرنانديز بـ64 مليون إسترليني، في حين يرى مانشستر يونايتد أحد المهتمين بضمه أن اللاعب لا يستحق أكثر من 35 مليونًا.

وأوضحت أن توتنهام تقدم بعرض رسمي لضم فرنانديز، ولكنه جاء أقل من القيمة المقدرة من جانب سبورتينغ لشبونة.

ويعد ريال مدريد أيضًا ضمن المهتمين بضم نجم سبورتينغ لشبونة هذا الصيف بحسب آخر التقارير الصحفية.