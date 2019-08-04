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فرنانديز يوجه صدمة لريال مدريد!

تاريخ النشر: 04/08/2019 - 18:56

فرنانديز يوجه صدمة لريال مدريد!
اللاعب البرتغالي برونو فرنانديز (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن لاعب سبورتينغ لشبونة البرتغالي، برونو فرنانديز، حدد وجهته القادمة في ظل اهتمام عدة أندية أوروبية بارزة بالتعاقد معه.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن فرنانديز طلب من مسؤولي لشبونة أن يوافقوا على انتقاله إلى توتنهام هذا الأسبوع.

وأشارت الصحيفة إلى أن لشبونة يقيم فرنانديز بـ64 مليون إسترليني، في حين يرى مانشستر يونايتد أحد المهتمين بضمه أن اللاعب لا يستحق أكثر من 35 مليونًا.

وأوضحت أن توتنهام تقدم بعرض رسمي لضم فرنانديز، ولكنه جاء أقل من القيمة المقدرة من جانب سبورتينغ لشبونة.

ويعد ريال مدريد أيضًا ضمن المهتمين بضم نجم سبورتينغ لشبونة هذا الصيف بحسب آخر التقارير الصحفية.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#برونو فرنانديز
#سبورتينغ لشبونة
#توتنهام هوتسبير
#ريال مدريد

من عرب 48

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