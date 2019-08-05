  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

كريستيانو يكشف سر طريقة احتفاله بالأهداف!

تاريخ النشر: 05/08/2019 - 19:03

كريستيانو يكشف سر طريقة احتفاله بالأهداف!
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

تحدث نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، عن سر طريقة احتفاله الشهيرة والصرخة التي يطلقها بعد إحرازه للأهداف، بالإضافة إلى تطرقه عن الهدف الأفضل له.

وذكر كريستيانو في تصريحات أبرزتها صحيفة "توتو سبورت": "أفضل هدف سجلته؟ من الصعب اختيار هدف محدد، لقد سجلت حوالي 700 في مسيرتي الكروية، لكنني سأختار الإجابة الأبسط، بأن هدفي الأخير والقادم هما الأفضل، لأنه بالنسبة لي جميع الأهداف مهمة".

وحول اللاعبين الذين كان رونالدو يرغب في اللعب معهم، صرح كريستيانو: "هناك الكثير، لكن إذا كان علي اختيار واحد فقط، فسأقول إنه أوزيبيو، لسوء الحظ إنه توفي لكنه يظل أحد رموز البرتغال، هو شخص لا يصدق، مثال لنا جميعًا، كنت أود مزاملته في المنتخب الوطني".

وتابع "طريقة احتفالي بدأت بشكل طبيعي، كنا في الولايات المتحدة ولعبنا ضد تشيلسي، سجلت هدفا وقمت بالقفز ثم صرخت، الجماهير أحبت الاحتفال، وعندما قابلتها بعد ذلك، قامت بتكرار احتفالي، لذلك قررت القيام بذلك دائما".

وعن الوظيفة التي كان يرغب فيها حال لم يصبح لاعب كرة قدم، قال "ممثل أو عارض أزياء، لا أعرف إذا كانت لديّ موهبة التمثيل، لكنني تعلمت أيضًا أنه إذا كنت تؤمن بمهنتك وتكرس نفسك لها، فيمكنك تحقيق النتائج التي وضعتها لنفسك".

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#كريستيانو رونالدو
#يوفنتوس
#أوزيبيو

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

يوفنتوس مستعد للتخلي عن 3 لاعبين مقابل بوغبا
يوفنتوس مستعد للتخلي عن 3 لاعبين مقابل بوغبا

2019-08-05

مانشستر يونايتد يرفض عرض الريال لضم بوغبا
مانشستر يونايتد يرفض عرض الريال لضم بوغبا

2019-08-05

ميسي يتعرض لإصابة في تدريبه الأول مع برشلونة
ميسي يتعرض لإصابة في تدريبه الأول مع برشلونة

2019-08-05

الأكثر قراءة

أميركا: 20 قتيلا و26 مصابا بإطلاق نار بمدينة إل باسو

أميركا: 20 قتيلا و26 مصابا بإطلاق نار بمدينة إل باسو

2019-08-04
ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في أوهايو إلى 9

ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في أوهايو إلى 9

2019-08-04
عبد تايه من قلنسوة: سنتم زفافنا بعد تحرير عروستي من المستشفى

عبد تايه من قلنسوة: سنتم زفافنا بعد تحرير عروستي من المستشفى

2019-08-04
قلنسوة: أطلقوا النار على العروس بعد انتهاء سهرة الحناء

قلنسوة: أطلقوا النار على العروس بعد انتهاء سهرة الحناء

2019-08-04
مصر:

مصر: "أم زبيدة" تحلق شعرها.. والشبكة؛ "وكأن فرعون عاد"

2019-08-04