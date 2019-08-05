مفاجأة: زينيت يفكر في بيع البرازيلي مالكوم

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق زينيت سان بطرسبرغ الروسي يخطط لبيع البرازيلي، مالكوم دي أوليفيرا، رغم التعاقد معه منذ أيام قليلة قادما من برشلونة الإسباني.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن مفاجأة غير متوقعة، بعدما قالت إن زينيت يفكر في بيع مالكوم دي أوليفيرا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضافت أن مجموعة من الجماهير المؤيدة للنادي، عبرت عن غضبها تجاه صفقة انضمام مالكوم، نظرًا للون بشرته السمراء.

وأوضحت أن مجموعة من الجماهير المتطرفة كشفت عن لافتة في أول ظهور للبرازيلي، وقالت: "شكرًا للقادة على ولائهم للتقاليد، بالنسبة لنا غياب اللاعبين أصحاب البشرة السمراء هو مجرد تقليد، نحن لسنا عنصريين".

ولفتت الصحيفة إلى أن النادي يفكر في بيع مالكوم في سوق الانتقالات الشتوي، إذا لم يتحسن الوضع بين لاعب برشلونة السابق والجماهير.