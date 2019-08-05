  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

يوفنتوس مستعد للتخلي عن 3 لاعبين مقابل بوغبا

تاريخ النشر: 05/08/2019 - 18:54

يوفنتوس مستعد للتخلي عن 3 لاعبين مقابل بوغبا
النجم الفرنسي بول بوغبا (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن يوفنتوس الإيطالي أبدى استعداده للاستغناء عن عدد من لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا.

وقالت صحيفة "توتو سبورت"، إن يوفنتوس لا يزال مهتما بالتعاقد مع بوغبا خلال الميركاتو الجاري، بالرغم من فشل المفاوضات بين النادي ونظيره مانشستر يونايتد في صفقة لوكاكو وديبالا التبادلية.

وأضافت أن يوفنتوس على استعداد للسماح برحيل الثلاثي باولو ديبالا، ماندزوكيتش وماتويدي إلى صفوف اليونايتد، في مقابل عودة بوغبا لارتداء القميص الأسود والأبيض.

وتشير تقارير صحفية إلى أن بوغبا غير سعيد بوضعه في مانشستر يونايتد، وأعرب عن رغبته في مغادرة أولد ترافورد، بالرغم من تأكيد أولي جونار سولسكاير، المدير الفني للشياطين الحمر، على استمراره في الموسم المقبل.

وارتبط بوغبا بالانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني، في ظل رغبة مواطنه زين الدين زيدان، مدرب الملكي، في ضمه لفريقه.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#بول بوغبا
#يوفنتوس
#باولو ديبالا
#ماندزوكيتش
#ماتويدي

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كريستيانو يكشف سر طريقة احتفاله بالأهداف!
كريستيانو يكشف سر طريقة احتفاله بالأهداف!

2019-08-05

مانشستر يونايتد يرفض عرض الريال لضم بوغبا
مانشستر يونايتد يرفض عرض الريال لضم بوغبا

2019-08-05

ميسي يتعرض لإصابة في تدريبه الأول مع برشلونة
ميسي يتعرض لإصابة في تدريبه الأول مع برشلونة

2019-08-05

الأكثر قراءة

أميركا: 20 قتيلا و26 مصابا بإطلاق نار بمدينة إل باسو

أميركا: 20 قتيلا و26 مصابا بإطلاق نار بمدينة إل باسو

2019-08-04
ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في أوهايو إلى 9

ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في أوهايو إلى 9

2019-08-04
عبد تايه من قلنسوة: سنتم زفافنا بعد تحرير عروستي من المستشفى

عبد تايه من قلنسوة: سنتم زفافنا بعد تحرير عروستي من المستشفى

2019-08-04
قلنسوة: أطلقوا النار على العروس بعد انتهاء سهرة الحناء

قلنسوة: أطلقوا النار على العروس بعد انتهاء سهرة الحناء

2019-08-04
مصر:

مصر: "أم زبيدة" تحلق شعرها.. والشبكة؛ "وكأن فرعون عاد"

2019-08-04