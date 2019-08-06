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بايرن ميونخ يستهدف ضم 4 لاعبين

تاريخ النشر: 06/08/2019 - 09:36

بايرن ميونخ يستهدف ضم 4 لاعبين
النجم المغربي حكيم زياش (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن بايرن ميونخ الألماني يستهدف مواصلة تعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المتوقع إعلان النادي البافاري ضم الدولي الألماني هذا الأسبوع، بعدما بات على وشك الاتفاق مع المان سيتي وساني على كافة بنود التعاقد.

وذكرت صحيفة "ِAbendzeitung" أن هناك 4 صفقات محتملة يخطط لها بايرن ميونخ، فور انضمام ساني لصفوف الفريق البافاري.

وأفادت الصحيفة بأن بايرن ميونخ ينوي ضم مارك روكا لاعب وسط إسبانيول، الذي جذب أنظار النادي البافاري بعد مشاركته مع منتخب إسبانيا في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا هذا الصيف.

كما يأتي المغربي حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام الهولندي، ضمن الصفقات المحتملة للبايرن في الأسابيع الأخيرة من الميركاتو الصيفي، بالإضافة إلى تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج الألماني.

وعلى مستوى الناشئين، يستهدف البايرن التعاقد مع سيدي ساني لاعب شالكه، وهو الشقيق الأصغر لنجم مانشستر سيتي، ليصبح الشقيقان على مقربة من الاجتماع سويًا في فريق واحد.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#بايرن ميونخ
#ليروي ساني
#حكيم زياش
#مارك روكا
#تيمو فيرنر
#سيدني ساني

من عرب 48

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