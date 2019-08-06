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توتنهام يقترب من ضم الأرجنتيني ديبالا

تاريخ النشر: 06/08/2019 - 23:39

توتنهام يقترب من ضم الأرجنتيني ديبالا
النجم الأرجنتيني باولو ديبالا (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي توصل لاتفاق لضم نجم يوفنتوس الإيطالي، باولو ديبالا، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب ما نقلته "سكاي إيطاليا"، فإن الناديين توصلا لاتفاق، بشأن انتقال ديبالا لسبيرز، مقابل 70 مليون يورو.

ويتعين على توتنهام الاتفاق مع ديبالا على الشروط الخاصة بعقده مع الفريق اللندني، من أجل إتمام الصفقة رسميًا.

وكان ديبالا قريبًا بشكل كبير من الانتقال إلى مانشستر يونايتد، في صفقة تبادلية، ينتقل على أثرها لوكاكو إلى يوفنتوس.

وفشلت الصفقة خلال الساعات القليلة الماضية، لعدم توصل مانشستر يونايتد لاتفاق مع اللاعب بشأن بنود عقده في أولد ترافورد.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#باولو ديبالا
#يوفنتوس
#توتنهام هوتسبير

من عرب 48

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