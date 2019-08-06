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مانشستر يونايتد يقترب من ضم هدف ريال مدريد

تاريخ النشر: 06/08/2019 - 15:13

مانشستر يونايتد يقترب من ضم هدف ريال مدريد
المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي اقترب من التعاقد مع أحد أهداف ريال مدريد الإسباني خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقالت صحيفة "ذا صن"، إن نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، كريستيان إريكسن، قريب من الانتقال إلى مانشستر يونايتد وفقًا لرغبة اللاعب الشخصية، رغم وجود اهتمام بضمه من ريال مدريد.

وتبلغ قيمة إريكسن 60 مليون جنيه إسترليني فقط، وسبق أن توصل اللاعب مع توتنهام إلى اتفاق بشأن رحيله هذا الصيف.

وسيسارع اليونايتد في خطواته لضم إريكسن بشكل رسمي، إذا تأكد رحيل نجمه الفرنسي بول بوغبا في الميركاتو الحالي، لا سيما وأن اللاعب تلقى مؤخرًا عرضًا مغريًا من يوفنتوس.

وسيتجه توتنهام صوب برونو فرنانديز نجم سبورتينغ لشبونة، لتعويض رحيل إريكسن في خط الوسط.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

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#ريال مدريد
#كريستيان إريكسن
#توتنهام هوتسبير

من عرب 48

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