وكيل بوغبا يكثف مساعيه لانتقاله إلى ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية، أن وكيل أعمال النجم الفرنسي، بول بوغبا، يكشف من مساعيه لنقل لاعب مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية إلى ريال مدريد.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن وكيل بوغبا يدرك صعوبة عودة اللاعب إلى فريقه السابق يوفنتوس نظرًا لوجود مشكلة اقتصادية، لكنه يستغل ورقة السيدة العجوز للضغط على فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد، لحسم الصفقة في أسرع وقت.

وفي سياق منفصل، أفادت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن بوغبا لن يغلق الباب أمام عودته إلى يوفنتوس إذا تم الاستعانة بحلول جديدة، حيث تنوي إدارة السيدة العجوز التقديم بعرض يضم ديبالا، ماتويدي، وماندزوكيتش لاستعادة خدمات الفرنسي.

يُذكر أنه من الصعب على إدارة مانشستر يونايتد التخلي عن بوغبا، في ظل تمسك المدير الفني أولي جونار سولسكاير به، ورفض الإدارة فكرة تبادل اللاعبين به، حيث تم رفض عرض ريال مدريد بإدراج الويلزي غاريث بيل في الصفقة سابقًا.

ولا يزال مانشستر يونايتد يتمسك بالحصول على 150 مليون يورو، للاستغناء عن بوغبا قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.