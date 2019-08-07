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ريال مدريد يقدم عرضا رسميا لضم نيمار

تاريخ النشر: 07/08/2019 - 23:57

ريال مدريد يقدم عرضا رسميا لضم نيمار
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن ريال مدريد الإسباني تقدم بعرض رسمي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل الحصول على خدمات نجمه البرازيلي، نيمار دا سيلفا، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "سبورت"، إن ريال مدريد تقدم بعرض بقيمة 120 مليون يورو بالإضافة إلى الكرواتي لوكا مودريتش، وفي انتظار موافقة اللاعب البرازيلي.

وأضافت الصحيفة "برشلونة يعرف هذه التحركات بشكل مباشر، ويتوقع أن يظل نيمار ثابتًا في رغبة العودة للفريق الكاتالوني".

وأشار التقرير إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد تواصل بالفعل مع وكلاء نيمار، لتقديم عرض رسمي لمدة 5 مواسم، وينتظر الميرنغي موافقة اللاعب البرازيلي.

واختتم التقرير "كل شيء سيتم حسمه خلال 24 ساعة، ولكن نيمار قد ينتهي به المطاف إلى ريال مدريد".

يذكر أن نيمار يرغب في العودة إلى صفوف برشلونة، ويسعى النادي الكاتالوني للتخلص أولًا من فيليب كوتينيو.


#ريال مدريد
#لوكا مودريتش
#نيمار دا سيلفا
#باريس سان جيرمان
#برشلونة

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