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كريستيانو يحدد المهاجم الجديد ليوفنتوس

تاريخ النشر: 07/08/2019 - 09:25

كريستيانو يحدد المهاجم الجديد ليوفنتوس
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اختار اسم المهاجم الجديد الذي يرغب في انضمامه للفريق في الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن رونالدو طلب التعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان.

وأخبر إنتر لاعبه الأرجنتيني بالفعل أنه ليس جزءًا من خططه في الموسم الجديد، كما أكد أنطونيو كونتي مدرب النيراتزوري أن النادي يعتزم بيع إيكاردي هذا الصيف.

وزعم الموقع الإيطالي أن رونالدو أكثر انفتاحًا بشأن التعاقد مع إيكاردي بدلًا من لوكاكو، حيث يشعر أنه أفضل منه، ولديه خبرات في الكالتشيو، تؤهله لأن يكون مهاجم يوفنتوس.

وكان يوفنتوس قريبًا من ضم لوكاكو، ضمن صفقة تبادلية، ينتقل على إثرها ديبالا وماندزوكيتش إلى مانشستر يونايتد.

وجاء عدم توصل مانشستر يونايتد لاتفاق مع ديبالا، ليمنع الصفقة من الإتمام الرسمي.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#كريستيانو رونالدو
#يوفنتوس
#ماورو إيكاردي
#إنتر ميلان

من عرب 48

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