أول ميدالية قارية بتاريخ الملاكمة الفلسطينية الناشئة يحصدها الواعد شكوكاني

حصدت فلسطين أولى ميدالياتها الرسمية على المستوى القاري في الملاكمة بالنسبة للواعدين، بعدما تمكن الملاكم زيد شكوكاني، من نيل الميدالية البرونزية في بطولة آسيا الأولى للواعدين المقامة في الكويت، والتي شهدت مشاركة ستة ملاكمين فلسطينيين، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت وفا بأن شكوكاني كان قريبا من التأهل للمباراة النهائية في وزن 58 كغم، لكنه خسر مباراة نصف النهائي أمام ملاكم هندي، ليكتفي بالحصول على ميدالية برونزية، هي الأولى في تاريخ الاتحاد والملاكمة الفلسطينية لفئة الواعدين، والثانية بعد الميدالية البرونزية التي حققها الملاكم منير أبو كشك في دورة الألعاب الآسيوية الرابعة عشرة في عام 2002.

وقدم المنتخب الفلسطيني المكون من كرم السقا في وزن 37 كغم، وإبراهيم الزين 43 كغم، وإسماعيل غيث 40 كغم، ومصطفى سالم 46 كغم، وجاد رجب 55 كغم، بالإضافة لشكوكاني 58 كغم؛ أداءً جيدا، إذ نجح الملاكم مصطفى سالم في التأهل للدور ربع النهائي بعد فوزه على نظيره الكويتي، ولكنه لم يتمكن من الفوز في نزاله الثاني حتى يضمن الميدالية البرونزية، على الرغم من قوة أدائه على الحلبة.

وعلى الرغم من تقديم أداء قوي يرقى لمشاركة على المستوى القاري، إلا أن الملاكم جاد رجب لم يستطع التغلب على نظيره الإيراني والتأهل للدور الثاني. في حين قدم الملاكمان إسماعيل غيث، وإبراهيم الزين أداء متوسطا في مواجهة ملاكمين من المنتخبين الأوزبكي والأفغاني، ولكن لم يستطيعا التأهل للمنافسة على الميداليات.

أما الملاكم زيد شكوكاني فواجه الملاكم الكويتي راشد عبدالله، واستطاع الفوز في ربع النهائي ضامنا الميدالية البرونزية، وتأهل لينافس على الفضية أو الذهبية في نصف النهائي مقابل الملاكم الهندي، سينغا ياشواردان، وكانت اللعبة قوية للغاية، وتميز شكوكاني بدفاعه، وعلى الرغم من التفوق البدني للملاكم الهندي الناتج عن خبرة أكبر في المحافل الدولية، إلا أن شكوكاني استطاع توجيه لكمات قوية ومتقنة على المستوى الفني ما جعل مجموع نقاطه قريبا جدا من خصمه الهندي.

بقيادة مدرب المنتخب نادر الجيوسي ونائب رئيس اللجنة الفنية والمدرب الدولي وليد البيتوني، بالإضافة إلى الحكم الدولي وعضو لجنة التحكيم مجدي الميناوي، الذي شارك في تحكيم عدد من النزالات في البطولة.

وقال المدير الفني للمنتخب الفلسطيني للواعدين، نادر الجيوسي، في مقابلة خاصة مع الاتحاد الآسيوي للملاكمة: "لقد صنعنا التاريخ اليوم في بطولة آسيا للواعدين بحصولنا على الميدالية البرونزية، فهذا ما عملنا من أجله منذ البداية. لقد عرفنا بأننا سنصل لهذا المكان يوما ما وآمنا بهذه الرؤية جميعا، من أعضاء اتحاد وعائلات الملاكمين والمدربين والملاكمين أنفسهم، وهذه الميدالية هي نجاح للملاكمة الفلسطينية وأنا متأكد بان متابعي اللعبة سيرون منتخبا فلسطينيا واثقا وقويا في المستقبل القريب".

وقال الجيوسي إن المنتخب شارك في بطولة محلية ضمت كافة الملاكمين الفلسطينيين من فئة الواعدين في نهاية حزيران/ يونيو في مدينة بيت لحم، وبعد اختيار المتميزين منهم من قبل اللجنة الفنية، تم استدعاؤهم للمشاركة في معسكر تدريبي، لاختيار الستة الذين شاركوا في هذه البطولة.

وأوضح: "في تدريباتنا، ركزنا على التحضير البدني لأننا على دراية بقوة المنتخبات الآسيوية، حيث تتمتع هذه المنتخبات بأفضلية علينا من ناحية عدد المشاركات والنزالات والخبرة".

وأضاف الجيوسي "يستطيع الملاكمون الفلسطينيون الآن الإيمان بقدرتهم على تحصيل الميداليات في البطولات القارية الصعبة".

ويتحضر الاتحاد الفلسطيني للملاكمة للمشاركة في بطولة الأمم التي ستعقد في صربيا من 12 وحتى 19 آب/أغسطس، وسيشارك فيها أربعة ملاكمين من فئة الناشئين. وتعد فرصة ذهبية للتحضير لبطولة آسيا المقررة في الإمارات العربية المتحدة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.