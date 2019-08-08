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الألماني ساني يبتعد "أشهرا" عن الملاعب لإصابته في الركبة 

تاريخ النشر: 08/08/2019 - 20:36

الألماني ساني يبتعد "أشهرا" عن الملاعب لإصابته في الركبة 
الألماني لوروا ساني عندما أُصيب (أ ب)
عرب ٤٨

سيبتعد لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الألماني لوروا ساني، عن الملاعب لأشهر عدة، بسبب تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، ستُجبره للخضوع لعملية جراحية، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وذكرت مجلة "كيكر" وصحيفة "بيلد" اليومية، أن الإصابة التي تعرض لها ساني (23 عاما) خلال مباراة درع المجتمع الإنجليزية، يوم الأحد، كانت أقوى مما اعتقد سابقا، وستتطلب وقتا طويلا للتعافي بعد إجراء العملية.

 

(أ ب)

وكتبت "كيكر" أن إصابة سانيه "نكسة مريرة لبايرن، الذي كان مستعدا للمرة الأولى لدفع مبلغ كبير" تردد أنه يقارب 100 مليون يورو (112 مليون دولار أميركي) لجذب لاعب الجناح السريع، إذ يتردد منذ أسابيع أن بايرن يرغب في التعاقد مع ساني، لتدعيم صفوفه بعد رحيل الجناحين الفرنسي فرانك ريبيري، والهولندي آريين روبن، إضافة إلى الكولومبي خاميس رودريغيز العائد إلى ناديه ريال مدريد الإسباني بعد نهاية فترة إعارته إلى العملاق البافاري.

لكن إصابة اللاعب الشاب وابتعاده المتوقع قد يدفعان بايرن لإعادة النظر في خيار التعاقد معه، أقله في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لذا فقد رأت "كيكر" أن هذا الانتقال "سيخضع لعملية إعادة تقييم حاليا".

(أ ب)

وأحرز سيتي بطل الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين، لقب درع المجتمع، الذي يقام تقليديا قبل أسبوع من انطلاق الدوري الممتاز، بفوزه على ليفربول بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي، يوم الأحد على ملعب "ويمبلي" في لندن.


#ساني
#مانشستر سيتي
#ليفربول
#بايرن ميونخ

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